Bad Lausick

Dass die Mädchen und Jungen der Grundschule Bad Lausick einmal in ihrer vierjährigen Zeit hier Zirkus-Atmosphäre erleben, hat Tradition. Der Zirkus „Casselly“, seit Langem bewährter Partner, ist jetzt erneut in der Kurstadt zu Gast. Unterstützt von Eltern, wurde bereits am vergangenen Wochenende das große Zelt an der Parkstraße aufgerichtet.

Hier üben die Erst- bis Viertklässler seit Beginn der Woche gemeinsam mit den Zirkusleuten in Gruppen für ihren großen Auftritt. Für die Generalprobe am Donnerstag haben sie sich mehrere Kindereinrichtungen als aufgeschlossenes Publikum eingeladen.

Bad Lausicker Grundschüler als Zirkusartisten: Abby turnt am Trapez, Anthony Casselly hilft und sichert. Quelle: Jens Paul Taubert

Zwei Vorstellungen für Eltern und Großeltern, Freunde und Bekannte gibt es am Freitag ab 15 und 18 Uhr – nach einem begeisternden Auftakt am Donnerstagabend. Finanziell unterstützt wird die Grundschule über das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ und vom Schulförderverein. Das Zirkus-Projekt findet aller vier Jahre statt.

Bad Lausicker Grundschüler als Zirkusartisten: Valentine und Haley auf dem Seil werden von Anthony Casselly betreut. Quelle: Jens Paul Taubert

Von es