Seminare und Partys - Zu Gast beim Weltmeister in Kahnsdorf: So genießt man den Hainer See

Zu den jüngsten Angeboten in Kahnsdorf (Gemeinde Neukieritzsch) gehört die Hainer Seeterrasse. Mit ihr will Jan Benzien Städter hinaus ins Neuseenland locken. Die Ersten haben’s probiert und sind begeistert.