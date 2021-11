Zu viel Kalk: Geithainer hadern mit hartem Wasser – was ist möglich?

Geithain

Das Wasser, das in Geithain aus dem Hahn fließt, ist hart. Schuld daran sind die darin gelösten Carbonate. Was landläufig Kalk genannt wird, lagert sich in Waschmaschinen, Geschirrspülern, der Haustechnik ab und sorgt für Schäden. Der Unmut wächst.

Forderungen werden laut an den Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG), das Problem zu beseitigen. Dem fehlt für eine grundsätzliche Enthärtung des Wassers das Geld. Das neue Wasserwerk in Prießnitz ändert an der Situation nichts.

Kalk sorgt für Schäden

„Du musst mehrmals im Jahr die Filter reinigen. Das ist schon extrem“, meint Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Wohl dem, der selbst in Möglichkeiten investiert, den Härtegrad des in Geithain anliegenden Wassers zu mildern und der den Hausgeräten regelmäßig Entkalker zusetzt.

Die im Wasser gelösten Mineralien setzen sich als Kalk an Armaturen und Haushaltgeräten ab. Quelle: Wolfgang Sens

Anderenfalls kann es teuer werden. „Ich hatte deshalb selber grade 3000 Euro Schaden im Haus“, sagte Ludbert Schmuck (Bürger für Geithain) auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Die Verantwortlichen müssten endlich handeln. Dem stimmt Rudolph zu: „Ich werde mit der Veolia noch in diesem Monat besprechen, was machbar ist.“ Die Veolia Wasser GmbH ist der Betriebsführer des Verbandes.

Verschiedene Brunnen – verschiedene Härten

„Die Stadt Geithain wird im Verbundsystem mit Wasser aus den Wasserwerken Prießnitz, Elbisbach und Rathendorf versorgt“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes. Es stehe also ein „Mischwasser“ zur Verfügung, das abhängig von der jeweiligen Abnahmesituation eine wechselnde Härte aufweist.

Die Härte des Elbisbacher Wassers ist mit bis zu 21,5 Grad deutscher Härte (Grad dH) die höchste im Verbandsgebiet. Das Rathendorfer Wasserwerk liefert mittelhartes Wasser. Das Prießnitzer Wasser ist hart, aber weniger deutlich als das Elbisbacher. Die Mischung senkt damit den Härtegrad etwas.

Nauenhain erhält Wasser ausschließlich aus dem Wasserwerk Elbisbach. Narsdorf, Rathendorf, Ossa und Bruchheim nutzen das Rathendorfer Wasser – nach der Inbetriebnahme des im Bau befindlichen Ortsnetzes ebenso Dölitzsch. Niedergräfenhain wird zu 98 Prozent von Prießnitz versorgt.

Kunath: Es gibt keinen Grenzwert

„In der Trinkwasserverordnung ist kein Grenzwert für den Parameter Gesamthärte festgelegt, da dieser Parameter keinen Einfluss auf die Genießbarkeit des Trinkwassers hat“, sagt Kunath. Das Vorhandensein von Spurenelementen und Mineralien sei in dieser Beziehung sogar gewünscht, weil der Gesundheit zuträglich. Unbestritten aber sei „ein unangenehmer Nebeneffekt: die Ablagerung dieser Mineralien an den Leitungen und Armaturen, vor allem an allen Geräten mit denen das Trinkwasser erhitzt wird, wie Kaffeemaschine und Wasserkocher.“

Aus den Bodenschichten, durch die das Wasser auf seinem Weg zu den Brunnen strömt, nehme es Calcium-, Magnesium- und Natrium-Ionen auf. Die Menge des „Kalks“ schwanke somit regional. Besonders weiches Wasser komme vorwiegend aus Fernwassersystemen, bei denen das Trinkwasser aus oberflächennahem Wasser, vorwiegend aus Talsperren, gewonnen werde. Der Versorgungsverband beziehe aber kein Fernwasser, sondern nutze eigene Brunnen.

Elbisbacher Wasser ist das härteste im Verbandgebiet Das Trinkwasser, das der Versorgungsverband Grimma-Geithain den Verbrauchern bereitstellt, stammt aus verschiedenen Brunnen. Meist wird es deshalb – wie in der Kernstadt Geithain – gemischt. Die Wasserhärte wird in Grad deutscher Härte (Grad dH) angegeben. Wasserwerk Prießnitz: 15,3 bis 17,7 Grad dH Wasserwerk Rathendorf: 11,8 Grad dH Wasserwerk Elbisbach: 21,4 bis 21,5 Grad dH Wasserwerk Grimma: 15,8 bis 16,2 Grad dH Wasserwerk Podelwitz: 8,4 bis 10,2 Grad dH Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz erfolgt eine Unterteilung der Wasserhärte in drei Härtegrade: weich – kleiner als 8,4 Grad dH; mittel – 8,4 bis 14,0 Grad dH; hart – größer als 14 Grad dH. Hartes Wasser enthält mehr Kalk, also die gelösten Mineralien Calcium und Magnesium. Das hat Einfluss auf den Geschmack, laut Verbraucherzentrale NRW aber nicht auf die Gesundheit. Es erfordert eine höhere Dosierung von Wasch- und Reinigungsmitteln und führt längerfristig zur Verkalkung von Haushaltsgeräten.

Wasserwerk Rathendorf reicht nicht

Das neue Wasserwerk in Prießnitz, das sich im Probebetrieb befindet, ändert an der Wasserhärte nichts. „Eine Aufbereitung des Wassers erfolgt durch Filtern und Entgasen, jedoch nicht durch Enthärtung“, so der VVGG-Geschäftsführer. Der Geithainer Vorschlag, mehr Rathendorfer Wasser einzuspeisen und so das Mischungsverhältnis in Richtung mittelhart zu verschieben, scheitere an der Kapazität des Wasserwerkes Rathendorf.

„Es reicht nicht aus, um Geithain zu beliefern. Schließlich wurde das Werk in den 1990er-Jahren ausschließlich von der Gemeinde Narsdorf für die Ortsteile von Narsdorf gebaut.“ Außerdem liefert der Verband Wasser von hier an den Zweckverband „Kommunale Wasserver-/Abwasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland“ (Hainichen). Die Verträge laufen mindestens bis 2025.

ZBL investiert in Kesselshain

Rohwasser in den Wasserwerken zu enthärten, sei technisch möglich, sagt Lutz Kunath. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) errichte eine solche Anlage zurzeit im Wasserwerk Kesselshain. Der ZBL beziehe weiches Wasser aus der Fernwasserversorgung und hartes aus eigenen Ressourcen.

„Würde unser Verband eine Wasserenthärtung installieren, müsste er das gleichzeitig zumindest in Prießnitz, Elbisbach und Grimma tun“, so Kunath. „Wir bewegen uns damit in einem Investitionsvolumen von grob fünf bis zehn Millionen Euro.“ Das sei nicht zu stemmen angesichts jener Obergrenze von jährlich drei Millionen Euro, die die Mitgliedskommunen für Investitionen im Bereich Wasser festlegten. Ganz abgesehen davon: „Es gibt kein gesetzliches Erfordernis zum Einbau solcher Anlagen.“

VVGG hält andere Projekte für wichtiger

Um die Versorgung zu sichern, sieht der Geschäftsführer den Verband in den nächsten Jahren vor ganz anderen Herausforderungen. In Prießnitz und Nenkersdorf müssen Brunnen regeneriert, teils neu errichtet werden. Im Zuge der geplanten Autobahn-Anschlussstelle Frohburg sind zwei Brunnen stillzulegen und mit neuen zu ersetzen. In Podelwitz (Stadt Colditz) ist die Verfügbarkeit des Rohwassers, bedingt von Hochwasserschutzmaßnahmen für Erlln, rückläufig und mit der Neuerschließung von wenigstens einem Brunnen zu verbessern. Die Trinkwasser-Hochbehälter Ebersbach und Waldmühle bei Ballendorf sind komplett zu erneuern.

Rudolph: Härte-Problem dennoch angehen

Eine Argumentation, die der Geithainer Oberbürgermeister Frank Rudolph durchaus nachvollziehen kann. „Wir werden das Problem mit dem Kalk kaum von heute auf morgen ändern. Aber wir müssen es angehen“, sagt er. In der Bürgerschaft erwäge man, dieser Forderung mit dem Sammeln von Unterschriften Nachdruck zu verleihen.

ZBL: Enthärtung für Verbraucher günstiger

„Versorgungstechnisch ist der Kalk kein Problem. Doch aus Sicht der Verbraucher ist das anders“, sagt Michael Spitzner, stellvertretender Geschäftsführer des ZBL. „Die Beschwerden hatten so zugenommen, dass sich die Kommunalpolitik damit beschäftigte.“ Kritik sei vor allem aus Kitzscher gekommen – mit der Konsequenz, dass die Verbandsversammlung entschied, das Wasserwerk Kesselshain nachzurüsten.

Immerhin versorgt dieses rund die Hälfte der Menschen im ZBL-Gebiet. Spitzner beziffert die Investition auf in Summe drei Millionen Euro, Fertigstellung bis Ende 2022. Die Kosten schlügen sich zwar in den Gebühren nieder. Allerdings, das prognostiziere ein Gutachten: Für die Verbraucher komme auf längere Sicht die Enthärtung des Wassers günstiger.

Von Ekkehard Schulreich