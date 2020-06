Frohburg/Geithain

Dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, der Volksmund weiß es. Dass Rauchschwalben-Paare, die Jahr für Jahr im Kohrener Land brüten, die Winter in Afrika getrennt verbringen und dennoch exakt zur selben Zeit zurück kehren, legen Geo-Lokatoren nahe. Mit denen haben Tomas Brückmann, Schwalbenexperte der Grünen Liga, und seine Helfer im vergangenen Sommer knapp zwei Dutzend Vögel ausgestattet. Die ersten mit solchen winzigen Speichern ausgerüsteten Tiere gingen jetzt ins Netz.

Rauchschwalben mit Sendern ausgestattet

„Dass die Paare das schaffen, ist eine wahnsinnige Leistung“, sagt Brückmann. Die Lokatoren ließen den Zugweg auf 100 Kilometer genau nachvollziehen. Dank der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig habe man 2019 und schon einmal 2015 Rauchschwalben mit dieser filigranen Technik ausgestattet, denn von Zug und Winterquartier habe man bisher „nur überschaubare Kenntnisse“. Dieses Dunkel werde jetzt peu á peu gelichtet; in Rathendorf und Benndorf seien bereits zwei Altvögel mit Sender gefunden worden. Über das Förderprogramm Natürliches Erbe der sächsischen Landesregierung wollen die Naturschützer erneut Lokatoren beschaffen.

Brut begann 2020 relativ spät

Während in Benndorf und Altmörbitz die ersten jungen Rauchschwalben flügge seien, habe das Brutgeschäft insgesamt recht spät begonnen, so Brückmann. Eine Ausnahme mache ein Paar in Altmörbitz, das nachweislich seit vier Jahren schon Ende April Eier im Nest habe und damit zu den emsigsten zähle. Anders als in den letzten beiden, sehr trockenen Jahren drohten derzeit weniger Nester instabil zu werden und abzufallen. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, sollte Holzbeton-Nisthilfen der Sparkassen-Stiftung zurück greifen: „Wir haben auf den Höfen die ersten verteilt. Wer welche anbringen möchte, kann uns ansprechen.“ Wer Schwalben beherberge, könne sich durch das Anbringen von Brettern gegen herab fallenden Kot problemlos schützen.

Fokus jetzt auch auf Mehlschwalben gerichtet

Rauchschwalben sind jene, die ihre Nester in Ställen und Scheunen bauen. Mehlschwalben dagegen nutzen die Fassaden von Gebäuden. Konzentriert sich die Grüne Liga auch auf die bedrohtere Art der Rauchschwalbe - die aufgrund der Lage ihrer Nester auch leichter zu überwachen ist -, nimmt sie jetzt auch die andere stärker in den Blick. „Im Kohrener Land ist der Druck auf die Mehlschwalben durch Räuber sehr groß. Deshalb weichen sie zunehmend in den Eingangsbereich von Gehöften aus“, sagt Tomas Brückmann. Nicht nur Krähe und Buntspecht, auch Schleiereule und Waldkauz dezimierten den Mehlschwalben-Bestand.

