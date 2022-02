Zurück im Nest: Umfeld der „Turmspatzen“ Kohren-Sahlis wird noch gestaltet

Frohburg/Kohren-Sahlis

Heimgekehrt in ihr saniertes Kohren-Sahliser „Nest“ sind die „Turmspatzen“ bereits zum Jahresbeginn. Jetzt geht die Stadt Frohburg den letzten Bauabschnitt an. Die für rund zwei Millionen Euro von gravierenden Baumängeln befreite Kindertagesstätte erhält Richtung Wald ein neu gestaltetes Außengelände mit Wegen, Treppen und einer Rutsche. Im Krippenbereich werden die Holzbohlen der Terrasse mit haltbareren aus Kunststoff ersetzt. Bis Ende Mai soll auch das geschafft sein.

Eltern freuen sich über den neuen Alltag

„Es ist einfach wieder schön, dass unsere Kinder zurück sind in ihrem Haus“, sagt Isabel Brand vom Elternrat der von der Johanniter-Unfallhilfe getragenen Einrichtung. Über viele Monate war diese in den Hort in der Grundschule ausgelagert, was für Eltern mit manchen Erschwernissen verbunden war – zumal im Umfeld der Schule zur selben Zeit ebenfalls Bauarbeiten stattfanden.

Aber alles in allem habe man alles gestemmt. „Den Umzug zurück haben die Erzieherinnen super gemeistert“, so Brand. Dankbar seien Elternrat und Familien auch der Kommune für die große Investition. „Und jetzt kommen noch die Außenanlagen dran.“

Die Mädchen und Jungen haben die sanierte Kita „Turmspatzen“ wieder in Besitz genommen. Die Außenanlagen werden noch erneuert. Quelle: Jens Paul Taubert

Das Neue ist gar nicht so sichtbar

Längst haben sich alle wieder eingelebt, sagt Leiterin Silke Jäkel. Gern hätten ihre Kolleginnen und sie den Eltern das sanierte Haus schon gezeigt, doch pandemie-bedingt dürfe aktuell keiner hinein. Andererseits: „So augenfällig ist das Neue nicht. Die frische Farbe ist das, was zu sehen ist.“ Und es seien jetzt Heizkörper an den Wänden.

„Das Wichtigste war die Erneuerung des kaputten Daches“, sagt sie. „Wir freuen uns, dass die Stadt sich wieder für ein Grün-Dach entschieden hat, jetzt sogar ergänzt mit Solarmodulen. Das passt zu unserem Haus und zu unserem naturpädagogischen Konzept.“

Unter einem Dach mit der Schule – hat geklappt

Seit Mai 2021 waren die „Turmspatzen“ in den Hortbereich der Grundschule ausgelagert. Jede Gruppe hatte hier ihr Zimmer. „Nur für die Hortkinder war es etwas schwieriger wegen der Doppelnutzung mit Unterrichtsräumen“, so die Leiterin. Die Abstimmung mit der Grundschule habe aber gut funktioniert. Während der Sanierung spazierten die Mädchen und Jungen regelmäßig zur Baustelle, staunten über das riesige Dach und die Gerüste, die das Gebäude verhüllten.

Die Dachdecker-Firma Brosius hat eine Aufdach-Dämmung eingebaut, die wieder begrünt werden soll. Die gesamte Baustelle ist von einem riesigen Gerüst beschirmt worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Das neue Haus wird gefeiert – sobald das geht

Wenn im späteren Frühjahr das grüne Areal rings um die Einrichtung komplettiert ist und die Corona-Lage es wieder erlaubt, wollen die „Turmspatzen“ die Neuerungen gemeinsam mit den Eltern feiern. Der Wunsch ist umso drängender, da das traditionelle Familiensportfest 2021 nicht stattfinden konnte.

In der Einrichtung werden aktuell 46 Mädchen und Jungen in der Krippe und 72 im Kindergarten betreut. Die (damalige) Stadt Kohren-Sahlis hatte den Komplex 2008 errichtet. In den Folgejahren mehrten sich Probleme der Haustechnik, vor allem aber der Dachkonstruktion. Nach der Eingliederung der Kommune nach Frohburg wurden schließlich Wege und Mittel gefunden, das Haus zu sanieren – wobei die Kosten der Arbeiten die des damaligen Neubaus erheblich übertreffen.

Von Ekkehard Schulreich