Zusage: Endlich Fördergeld für Straße Am Mühlteich in Beucha – aber...

Bad Lausick

Geplant ist der Ausbau der kleinen Straße Am Mühlteich im Bad Lausicker Ortsteil Beucha seit Jahren. Dass er immer wieder hinausgeschoben wurde, lag an der fehlenden Förderung. Schon im Mai 2018 (!) hatte die Kommune Geld dafür beantragt – vergeblich. Im August 2021 gab es dann einen Silberstreif am Horizont.

Gemeinsames Projekt mit Leitungsbau

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informierte, dass allenfalls Gemeinschaftsprojekte mit einer Förderung rechnen könnten. Glück für die Beuchaer, denn ehe die Stadt die Straße ausbauen will, haben der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land und der Abwasserzweckverband Espenhain die Verlegung von Trinkwasser-Anschlüssen und Abwasser-Kanälen geplant.

„Der lange Fördermittel-Stopp betraf den ganzen Straßenbau“, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Nicht nur Bad Lausick musste zurückstecken. Die Kommune wartet ja auch bisher vergeblich auf Geld für die Auen- und Lindenstraße im Kurviertel, wo Wasser- und Abwasser-Investitionen längst getätigt sind.

Förderquote nach unten gesetzt

Für Beucha immerhin gibt es jetzt etwas. Nicht die ursprünglich avisierten 70 Prozent der Baukosten, sondern nur 50 Prozent. Hultsch hat die Baupreis-Entwicklung mitgerechnet: „Damit sind es am Ende nicht einmal 43 Prozent.“ Aber auch dieses Dilemma teile man mit anderen Kommunen. Man wolle bauen und die Leistungen im Dezember ausschreiben. Ziel sei es, im März/April 2022 zu beginnen.

Lesen Sie auch

Von es