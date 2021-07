Penig/Obergräfenhain

Ein Unfall mit einem Auto und einer Radfahrerin hat sich am Mittwochmorgen in Obergräfenhain ereignet. Gegen 6.30 Uhr wollte eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Skoda von einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Obergräfenhainer Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 80-jährigen Fahrradfahrerin, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Seniorin wurde nach dem derzeitigen Kenntnisstand leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro.

Von LVZ