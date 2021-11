Zweckverband Bornaer Land berät zu Gebühren für Abwasser

Neukieritzsch

Über die künftige Höhe der Abwasserpreise in seinem Versorgungsgebiet berät der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) auf seiner nächsten Verbandsversammlung am 30. November. Es geht dabei um die Jahre 2022 bis 2024, für die eine Vorauskalkulation der Gebühren beschlossen werden soll.

Umbau für Enthärtungsanlage

Darüber hinaus geht es um Kreditaufnahmen, um eine Änderung der Abwassersatzung und einen Erbbaurechtsvertrag. Ferner sollen eine überplanmäßige Ausgabe im Bereich Trinkwasser und Bauleistungen an den Gebäuden des Wasserwerkes in Kesselshain beschlossen werden. Was beides mit dem Umbau für die geplante Errichtung einer Enthärtungsanlage zu tun hat. Der ZBL rechnet dafür mit Kosten von rund 550 000 Euro. Eine außerplanmäßige Ausgabe betrifft das Projekt „Radweg am Kreisverkehr bei Dittmannsdorf“.

Wenig Plätze für Interessenten

Die Verbandsversammlung tagt am Dienstag ab 17 Uhr im Festsaal des Bürgerbegegnungszentrums in Neukieritzsch am Schulplatz 3. Wegen der Corona-Pandemie und der geltenden Abstandsregeln stehen nur begrenzte Platzkapazitäten für Besucher zur Verfügung.

