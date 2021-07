Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf Autobahn 72 nahe Penig

Penig

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Autobahn 72 bei Penig gab es zwei Verletzte. Gut einen Kilometer nach der Anschlussstelle geriet gegen 18.35 Uhr ein Pkw Opel vom linken Fahrstreifen in den rechten in Richtung Leipzig. Dort fuhr er auf einen Pkw Dacia auf, teilt die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Aufgrund des Anpralls schleuderte der Dacia nach links in die Mittelleitplanke. Der Opel blieb auf dem Standstreifen und teils auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Dacia-Fahrer (41 Jahre) erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der Opel-Fahrer (53) wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 19 000 Euro.

Von LVZ