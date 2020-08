Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 72 bei Frohburg

Frohburg

Nach einem Auffahrunfall musste die Autobahn 72 zwischen Geithain und Frohburg am Mittwochabend für etwa drei Stunden gesperrt werden. Gegen 20.15 Uhr war ein 23-Jähriger in einem Mercedes-Kleintransporter in Richtung Leipzig unterwegs, hat die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstagnachmittag informiert. Etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Geithain fuhr er aus bisher unbekannter Ursache und nach derzeitigem Kenntnisstand ungebremst auf einen vorausfahrenden Pkw Audi mit Anhänger auf. Der Mercedes-Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine Mitfahrerin (51) im Audi erlitt leichte Verletzungen, während ihr Fahrer (41) unverletzt blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Von okz