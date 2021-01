Zwei Zeitrechnungen für die Geschichte in Kohren-Sahlis

Frohburg/Kohren-Sahlis

Bis zum nächsten Jubiläum, das in Kohren-Sahlis zu feiern ist, sind es noch gut drei Jahre hin. Ein kurze Spanne angesichts der bis dato 1050 Jahre, die seit der Ersterwähnung Kohrens bis 2024 vergangen sind. Die auf einem Felssporn über der Stadt der Wyhra gelegenen beiden Burgtürme könnten dann ein Fest-Ort sein. Deren Sicherung fasst die Stadt Frohburg jetzt ins Auge.

1974, Kohren-Sahlis war noch eine eigenständige Stadt, konzentrierte sich das Geschehen auf die heute nicht mehr vorhandene Festwiese und den Markt mit dem Töpferbrunnen. Vor allem der große historische Umzug ist vielen Älteren noch im Gedächtnis.

Junge Pioniere und Volksarmee durften im Festumzug, der Stadtjubiläum und DDR-Geburtstag verquickte, nicht fehlen. Quelle: Archiv Barthel

Kohren und der Sozialismus

„Die Festwiese befand sich dort, wo heute der Kindergarten ist. Dort gab es eine Freilichtbühne. Dort hat sich vieles abgespielt“, erinnert sich Siegrid Barthel an das Groß-Ereignis 1974. Hier gab es jede Menge Musik, Puppentheater, Landfilm und vor allem die Show „Rhythmus 25“ mit internationalen Sängern und Musikern und einer Tierschau des Leipziger Zoos.

Die Zahl 25 ist kein Druckfehler: Die 1000-jährige Geschichte Kohrens wurde – dem Zeitgeist folgend – mit dem 25. Jahr der DDR verknüpft. Und das nicht nur bei diesem Bühnenprogramm. „Tausendjähriges Kohren-Sahlis – jung und schön durch den Sozialismus“ war kein Kalauer, sondern offizielles Festmotto. Barthel lacht heute herzhaft: „Es musste ja alles sozialistisch angehaucht sein.“

Die Eintrittsplaketten waren aus edlem Meißner Porzellan. Quelle: Jens Paul Taubert

Bürgermeister schummelte in Meißen

Diesem Diktat folgte der damalige Bürgermeister Alexander Czermak in seinem Vorwort zur – von Helga Reich, Leiterin des Kreismuseums Burg Gnandstein, und ihrem Mann Heinz erarbeiteten – Chronik. Dabei legte er eine gar nicht so linientreue Schlitzohrigkeit an den Tag, um die Meißner Porzellanmanufaktur zur fristgerechten Lieferung der Eintrittsplaketten zu bringen: Er hatte die Bestellung verpennt, trat an der Elbe aber so selbstbewusster auf, dass die Manufaktur den Irrtum im eigenen Hause wähnte und sich beim Produktionstempo selbst übertraf. Ein Teil der Plaketten allerdings fand nicht wie geplant den Weg hin zu den Festbesuchern. Ein Malheur, dass der Stadt geringere Einnahmen bescherte als gedacht.

Tausende säumten die Straßen beim Festumzug. Quelle: Töpfermuseum/Nachlass Rauschenbach

Besucher fluteten die Stadt am Umzugs-Tag

„In den Stunden vor dem Festumzug war es sehr ruhig. Ein Teil der Kassierer pausierte deshalb – als plötzlich ein Ansturm begann, dem wir nicht gewachsen waren“, sagt Siegrid Barthel. Damals arbeitete sie in der Finanzkommission des Festkomitees mit, heute ist sie Schatzmeisterin des Geschichtsvereins Kohren-Sahlis. Eines Vereins, dem ihr Mann Günter viele Jahre vorstand. Günter Barthel, jetzt in einem Frohburger Pflegeheim, dokumentierte 1974 von der Höhe des Rathauses den Umzug, der aus 15 Bildern bestand, in einer umfangreichen Dia-Serie. Aus einem Rathausfenster erläuterte Anne-Kathrin Mende, damals Schülerin, die Schaubilder.

Der Festumzug bestand aus 15 Schaubildern. Quelle: Töpfermuseum/Nachlass Rauschenbach

Zur 1050-Jahr-Feier rücken die Burgtürme in den Blick

„Die 1000-Jahr-Feier war ein Ereignis, an das sich viele heute noch gern erinnern“, sagt Siegrid Barthel. Mehr als 30 000 Gäste, so schrieb es damals die LVZ, wurden bei 36 Veranstaltungen gezählt.

Wenn 2024 erneut gefeiert werde, bringe sich der Geschichtsverein auf alle Fälle ein. Die Entwicklung sei ja nicht stehen geblieben, so dass es dann auch viel Neues zu erzählen und zu zeigen gebe. Vor allem freut sie sich, dass die Stadt Frohburg – einer Idee der Arbeitsgruppe Tourismus Kohrener Land folgend – die beiden Kohrener Burgtürme sichern wolle. Zudem gelte es, den Töpferbrunnen von Kurt Feuerriegel, der seit mehr als neun Jahrzehnten den Markt schmückt, erneut zu restaurieren.

