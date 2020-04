Zwei tote Hühner – Nenkersdorfer erreicht am Wochenende Veterinäramt nicht

Frohburg/Nenkersdorf

Die gute Nachricht zuerst: Die Geflügelpest war es nicht, die zwei Hennen in Nenkersdorf sterben ließ. Das ergaben Untersuchungen des Veterinäramtes des Landkreises Leipzig. Die schlechte: Eine verantwortliche Behörde am vergangenen Wochenende zu erreichen, fiel dem Besitzer der Tiere, einem älteren Mann, allerdings schwer. Er fand keinen Ansprechpartner, als er den Tod der Tiere melden und einer möglichen Gefährdung vorbeugen wollte.

Hühnerhalter fand keinen Rat

Eine seiner vier Hennen, die der Nenkersdorfer zum Eigenbedarf hält („Nur fürs Frühstücksei!“), fand er kurz nach Ostern morgens tot im Stall. Zwei Tage später war eine zweite tot. „Das kam mir spanisch vor“, räumte der Rentner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ein. Schließlich hatte erst im März ein Ausbruch der Geflügelpest bei einem Bad Lausicker Züchter für große Sicherheitsvorkehrungen und Einschränkungen für die Halter gesorgt. Die Todesfälle zu verschweigen, kam für ihn deshalb nicht in Frage. Doch wen informieren? „Übers Wochenende muss es doch einen Bereitschaftsdienst geben“, glaubte er. Er selbst wurde nicht fündig. Erst am Montag wurden die Tiere abgeholt. Am Dienstag hatte er das ein bisschen versöhnende Ergebnis: Geflügelpest-Erreger wurden nicht festgestellt.

Ortsvorsteher: Es braucht eine Bereitschafts-Nummer

„Der Mann hat versucht das Veterinäramt zu erreichen, ohne Erfolg. Auch ich versuchte, über das Landratsamt an jemanden heran zu bekommen“, sagt der Nenkersdorfer Ortsvorsteher Andreas Mertin. Angesichts des Geflügelpest-Risikos, auch als Vogelgrippe bezeichnet, müsse doch im Falle des Verdachtsfalls schnell gehandelt werden. Auch der Anruf bei zwei Tierärzten habe nicht weitergeholfen, so Mertin. Sie verfügten ebenso wenig über eine Bereitschaftsnummer. Erst über Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) habe Kontakt zum Amt hergestellt werden und das Vorgehen abgestimmt werden können.

Landkreis: Kontakt läuft über Rettungsleitstelle

„Es gibt einen amtlichen Tierarzt im Landkreis, der rund um die Uhr erreichbar ist“, sagt Behördensprecherin Brigitte Laux der LVZ. Erreichbar sei der über die Rettungsleitstelle. „Dort liegt der Schichtplan mit den jeweiligen Handynummern vor, so dass direkt weiter verbunden werden kann.“ Über die Leitstelle in Leipzig - Telefonnummer 112 - können sowohl die amtlichen Tierärzte als auch das Gesundheitsamt und das Umweltamt, etwa bei Umweltverschmutzungen, erreicht werden. Zudem gebe es eine allgemeine Rufbereitschaft des Landkreises, deren Nummer bei der Leitstelle hinterlegt sei. „Dieser Weg hat sich als praktikabel herausgestellt, da auch die Polizei ihn kennt“, so Laux. Die meisten Fälle außerhalb der Dienstzeiten seien Unfälle bei Tiertransporten oder Tierschutzfälle, die meist über die Polizei gemeldet würden. Seltener sei - wie im Nenkersdorfer Fall - die Seuchenabklärung.

Von Ekkehard Schulreich