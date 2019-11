Gemeinderat vergibt Aufträge für neues Gerätehaus in Liemehna

Liemehna

Für das alte Feuerwehrgerätehaus in Liemehna sind die Tage gezählt. Die Gemeinde will es abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Der Gemeinderat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend die Bauleistungen vergeben.

Diese Firmen kommen zum Zug

Die Baufeldfreimachung wird das Bad Dübener Unternehmen Bau- und Haustechnik übernehmen. Es machte mit 69 392 Euro das beste Angebot, lag damit noch unter den Schätzkosten von rund 72 000 Euro. In diesem Zusammenhang muss auch der Sirenenmast umgesetzt werden, was aber wiederum die Firma realisiert, die ihn baute.

Den Rohbau des neuen Gebäudes zieht ein Unternehmen aus Bitterfeld-Wolfen hoch. Für 181 281 Euro wird die Liersch Bauunternehmungen das ganze übernehmen.

Dach- und Klempnerarbeiten führt für 48 217 Euro die Firma Dachdecker Hoffmann GmbH aus Thallwitz aus. Die Fenster, Türen und Tore baut Kurt Sell, Glasermeister Fenster und Türen GmbH Geithain, ein. Das Unternehmen machte mit 42 841 Euro das beste Angebot.

Baustart noch dieses Jahr

Wie Bürgermeister Ralf Tauchnitz (WV) sagte, soll das Bauvorhaben noch in diesem Jahr starten. Wann genau, sei aber noch unklar, da es erst noch eine Bauanlaufberatung geben müsse. Insgesamt, so die Angaben des beauftragten Planungsbüros, wird es um 25 000 Euro billiger als zuvor angenommen. Im Frühjahr ging die Gemeinde von Gesamtkosten in Höhe von 440 000 Euro aus.

Das Vorhaben war wegen der Kosten im alten Gemeinderat umstritten, da der Fördermittelsatz bei unter 50 Prozent liegt. Bedeutet: Die Gemeinde muss mit eigenem Geld den Großteil selber finanzieren, ist aber dazu in der Lage, weil sie finanziell durchaus gut dasteht. Die Kameraden sicherten aber auch zu, Eigenleistungen erbringen zu wollen.

Der Neubau ist notwendig, weil das jetzige Gebäude nicht mehr den Anforderungen an ein Feuerwehrgerätehaus entspricht. Dort herrscht vor allem Platzmangel. Das neue Gerätehaus soll im Umfeld des alten entstehen und größer ausfallen. Später soll neben dem Einsatzfahrzeug noch ein Katastrophenfahrzeug in Liemehna stationiert werden.

Von Nico Fliegner