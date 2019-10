Trebsen

Die 72-Jährige Fahrerin eines Renaults fuhr am Sonntagmittag die Straße Am Schulberg in Trebsen entlang und bog dann auf die B 107 ab. Dabei übersah sie wahrscheinlich einen entgegenkommenden VW Golf (Fahrer: 61). Beide Autos stießen zusammen.

Dabei wurde ein 10-jähriger Junge verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 20.000 Euro beziffert; der Renault war nicht mehr fahrbereit. Gegen die 72-Jährige wurde ein Bußgeld verhängt.

Von LVZ/gap