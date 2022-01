Mit über 70 Jahren noch hinter der Ladentheke: Bernd Thormann führt die nun 130 Jahre alte Pferdefleischerei in Borna in vierter Generation – und ärgert sich darüber, dass kein Vertreter der Stadt den Geburtstag wahrgenommen hat. Der LVZ erzählt Thormann wie seinem Vater in der DDR übel mitgespielt wurde – und warum er und seine Frau noch immer arbeiten müssen.