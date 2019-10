Naunhof

Eine 14-Jährige wurde auf der Staatsstraße 43 von einem Transporter gestreift und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der 33-Jährige Autofahrer war am Montag Mittag von Naunhof in Richtung Großpösna unterwegs. Zwischen dem Abzweig Albrechtshain und Threna streifte er das Mädchen, das gerade am rechten Fahrbahnrand auf der Staatsstraße lief.

Dabei wurde sie von dem rechten Außenspiegel des Transporters erfasst und stürzte daraufhin. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum gebracht, während der 33-Jährige an der Unfallstelle blieb.

An dem Transporter entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall wurden eingeleitet.

Von Nicole Grziwa