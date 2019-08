Grimma

Es ist erneut der Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Dorfes der Jugend. Auf dem Gelände der Alten Spitzenfabrik am Grimmaer Muldeufer geht am 30. und 31. August das diesjährige Crossover-Festival über die Bühne. Erwartet werden 15 Bands, darunter Haszcara, Fargo und Wonach Wir Suchen. Der Eintritt ist frei. Beginn am letzten August-Wochenende ist am Freitag um 17 Uhr und am Sonnabend um 10 Uhr.

25 Jugendliche organisieren das Festival

Das seit vielen Jahren von Jugendlichen in und um Grimma organisierte Musikfest ist ein kostenloses DIY-Festival. Es stellt eine Plattform für verschiedene Subkulturen dar und soll den Austausch zwischen ihnen fördern, informiert Mitorganisatorin Johanna Bahr. Etwa 25 Jugendliche kümmern sich um die Infrastruktur, die Öffentlichkeitsarbeit, engagieren Bands und Musiker und machen sich Gedanken über Workshops, sportliche Aktivitäten und Vorträge.

Von HipHop bis Metal und Techno bis Grunge

„Wie es der Name schon sagt, werden die Bühnen von allen Genres bespielt. So ist von HipHop bis Metal und Techno bis Grunge alles dabei“, informiert Johanna Bahr. Darüber hinaus können die Jugendlichen an etwa 15 Festival-Workshops teilnehmen, darunter Yoga, Kalligraphie, Producing und eine Wildkräuterwanderung. Stände auf dem Gelände behandeln Themen wie Feminismus, „Seawatch“ oder „Inklusion muss laut sein“. Auch einen Klamottentausch-Tisch wird es geben.

Kostenloser Eintritt in die Alte Spitzenfabrik

Die Veranstaltung zeichnet sich durch den freien Eintritt aus. „Damit möchten wir erreichen, dass jeder das Festival unabhängig seines finanziellen Hintergrundes besuchen kann“, so Johanna Bahr. Location des Festivals sei die Alte Spitzenfabrik, die mit einem industriellen Flair, einem Skatepark, einem bewirtschafteten Garten, einem Fußballplatz und einem Zugang zur Mulde jedes Jahr Hunderte Menschen anlockt.

