Grimma

„Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut“, halte es am Freitag in Sprechchören durch die Innenstadt. Zum ersten Mal gingen Anhänger der Fridays-for-Future-Bewegung auch in Grimma auf die Straße, um ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz lautstark zu äußern. Initiator der Demonstration war die Ortsgruppe Grimma, die sich in den Sommerferien gegründet hat. Etwa 150 Jugendliche zogen mit selbst gefertigten Plakaten und Transparenten vom Markt zur Frauenkirche, wo eine Zwischenkundgebung stattfand, und wieder zum Rathaus. Voran trugen sie die Botschaft: „Klimakrise betrifft auch Grimma“.

Wie in anderen Städten in Sachsen und Brandenburg auch, begann die zweistündige Demonstration drei Minuten vor Zwölf. Symbolisch. Denn es sei nicht mehr viel Zeit für eine Klimapolitik der Zukunft, so die Initiatoren. Bewusst war der Freitag vor den Landtagswahlen gewählt worden, um kurz vor dem Urnengang den Forderungen Nachdruck zu verleihen und die Menschen aufzurufen, in der Wahlkabine den Klimaschutz nicht auszublenden.

Achten auf den CO2-Fußabdruck

Die Zwillinge Mira und Nora Zieger, die beide die zehnte Gymnasialklasse des Schulzentrums in Großbardau besuchen und Mitbegründer der Ortsgruppe sind, sorgen sich schon lange um die Zukunft der Erde. Sie reden aber nicht nur, sondern haben vor drei Jahren ihren Lebensstil umgestellt. Tierische Produkte kommen kaum noch auf den Tisch, Fleisch überhaupt nicht. „Wir achten auf unseren persönlichen CO2-Fußabdruck, berichtet die 15-jährige Mira. In die Schule fahren die Zwillinge aus Grimma mit dem Fahrrad oder Bus, nehmen viel die Bahn, wenn es geht – Mitschüler nutzen da schon mal das Elterntaxi. Und sie beteiligen sich schon seit einem halben Jahr regelmäßig an den Fridays-for-Future-Demos in Leipzig.

Botschaften auf Plakaten

Wie die anderen Teilnehmer auch stehen die Zwillinge hinter den Forderungen der sächsischen Bewegung: Kohleausstieg bis 2030, Verkehrs- und Ernährungswende, Festhalten an den Pariser Klimazielen, die Jugend hören. Die aus Kartons gefertigten Plakate, die am Freitag durch die Grimmaer Straßen getragen wurden, untermauern das. „Die Erde kocht vor Wut“, „ Klimaschutz statt Klimaschmutz“, „Warum soll ich lernen ohne Zukunft“ oder auch „die Erde ist bald heißer als mein Freund“ war zu lesen.

Zur Galerie Beim ersten Friday for Future in Grimma schlossen sich 150 junge Leute dem Demonstrationszug durch die Innenstadt an. Auf dem Markt und an der Frauenkirche gab es Ansprachen.

Wenn sich am jetzigen Weg nichts ändert, „haben wir bei uns am Ende des Jahrhunderts Sommer-Temperaturen wie sie heute in Nairobi, der Hauptstadt von Kenia, üblich sind“, mahnte beim Zwischenstopp an der Frauenkirche der Leipziger Physiker Christoph Gerhards. Das hätte fatale Folgen auch für die jetzt schon bedrohte Artenvielfalt. „Wir haben nicht mehr viel Zeit, um eine umfassende Wende anzustoßen.“ Die Landtagswahlen am Wochenendeseien Klimawahlen, sagte Gerhards, der sich bei Scientists for Future engagiert.

Hasskommentare nach Ankündigung

Gerhards wie auch Windkraft-Betreiber Falk Zeuner und Tobias Burdukat vom Grimmaer Dorf der Jugendbestärkten die Jugendlichen darin, mit dem Druck von der Straße nicht nachzulassen. Burdukat zeigte sich nach eigenen Worten geschockt, als bei der Demo-Ankündigung im Netz „99 Prozent der Kommentare Hassbotschaften von Erwachsenen waren, die nicht verstehen, dass Ihr Euch Sorgen und Gedanken um Eure Zukunft macht“. Er empfahl, solche Kommentare zu ignorieren.

Schulen reagieren unterschiedlich

Das Großbardauer Schulzentrum hatte seinen Schülern am Freitag durch einen Hausarbeitstag die Teilnahme an der Grimmaer Demo ermöglicht. Andere wurden ausgebremst. So schrieb ein Schüler des Beruflichen Schulzentrums in Grimma der LVZ, dass er mit Freunden teilnehmen wollte, der Schulleiter aber abgelehnt habe.

„Kohle ... Raus“, tönte es vielstimmig während der Demo. „Klima ... Schutz.“ An der Frauenkirche zelebrierten die jungen Leute ein Klimalied, und auf dem Markt legten sie sich aufs Pflaster und symbolisierten so das Artensterben. Schon am 20. September – zum weltweiten Fridays-for-Future-Aktionstag – will die Ortsgruppe wieder Gesicht in Grimma zeigen. „Wir wollen die Aufmerksamkeit auf unsere kleine Stadt lenken“, sagt Mira Zieger.

Von Frank Prenzel