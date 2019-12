16578,89 Euro: Großzügige Spende für chronisch kranke Grimmaer

Grimma

Ein Glas Wasser? Was Süßes? Oder doch erstmal hinsetzen? Diabetiker Frank Lehmann, der Unterzuckerung nahe, entscheidet sich für letzteres. Der Grimmaer erblasst zusehends, als Regional-Chefredakteur Thomas Lieb das Ergebnis derLVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ verkündet. Unglaubliche 16578,89 Euro spendeten die Leser für das behindertengerechte Bad des chronisch kranken Ehepaars in der Luise-Urbaniak-Straße 1. Nein, mit einer solchen Summe habe er nicht einmal in seinen kühnsten Träumen gerechnet, sagt der Erwerbsunfähigkeitsrentner.

Er greift nach der Hand seiner Monika (60), als wolle er ihr bedeuten, ihn zu kneifen. Als er realisiert, dass er sich nicht verhört hat, kehrt die Gesichtsfarbe zurück: „Wir freuen uns sehr. Vor allem sind wir den Lesern dankbar“, gibt der 62-Jährige der feierlichen Atmosphäre des Moments entsprechend fast ein bisschen staatstragend zu Protokoll, um gleich wieder zu sein, wer er immer war, ist und bleibt: ein stolzer Sachse, der sein Herz auf der Zunge trägt: „Wir sind keine Freunde von Bettelei. Aber jeder kann mal in Schwierigkeiten geraten. Da tut es gut, wenn andere helfen.“

Nach dem Hochwasser 2013 ging alles zu schnell

Aufopferungsvoll kümmert sich der gelernte Maurer seit Jahren um seine schwerbehinderte Frau. Nach der Flut 2013 musste das Häuschen der Lehmanns mitten in der Altstadt evakuiert werden. Zeitweise kam das Paar in Grimma-Süd unter. Damit seine stark geschwächte Monika möglichst schnell in die eigenen vier Wände zurück kehren konnte, radelte der Ehemann jeden Tag hin und her, um die Reparaturen voran zu treiben. „Ich habe hier fast alles alleine gemacht“, sagt er mit fester Stimme, als habe er noch gestern den Pinsel geschwungen.

Monika und Frank Lehmann freuen sich über das Ergebnis der Spendenaktion "Ein Licht im Advent" Quelle: Frank Schmidt

Schmerzlich musste er zur Kenntnis nehmen: Es wäre besser gewesen, wenn er länger hätte gewartet. Weil das alte Gemäuer nicht ausreichend getrocknet war und noch heute nass ist, fielen Arbeiten doppelt an. Zu allem Unglück konnte die Bank dadurch einzelne Rechnungen nicht anerkennen. Somit liefen Schulden in Höhe von einigen Tausend Euro auf. Ein großes Problem für die Lehmanns, weiß auch Christel Motzkus von der Diakonie. Vor allem deshalb, weil das Paar von seiner Rente die laufenden Kosten nur mit Mühe bestreiten könne.

Barrierefreies Bad als letzte Chance

Ein Unglück kommt selten allein. Neben den finanziellen Engpässen verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Monika Lehmann. Mit Kreislaufschwäche wurde sie immer wieder ins Krankenhaus gebracht. Mehrfach fiel sie die Treppe hinunter. Derzeit steht sie auf derart wackligen Beinen, dass ihr Mann sie bei der Körperpflege stützen muss. Weil Frank Lehmann selbst auch immer mehr abbaut, ist ein barrierefreies Bad die letzte Chance. „Mit den Spenden ist der Umbau nun keine Utopie mehr“, freut sich LVZ-Regionalchef Thomas Lieb.

Auch Karin Würker sieht das so. Die Frau vom Landratsamt, einst freiberufliche Planerin, wird die Bauarbeiten bei den Lehmanns persönlich und ohne einen Cent zu nehmen betreuen. Sie möchte Dusche und WC mit möglichst viel Weitblick anpassen, damit sich Monika später gegebenenfalls auch im Rollstuhl selbst betun kann. Das Spendengeld wird die LVZ komplett auf das Konto der Diakonie überweisen, sagt Thomas Lieb. Der Freie Träger fungierte als Partner der Aktion „Ein Licht im Advent“ und hält auch weiter engen Kontakt zu den Lehmanns.

Pflegestufe ist bereits beantragt

Am 8. Januar wird die Pflegeberatung bei den Lehmanns vorstellig, teilt die AOK mit. Zeitnah folge ein Gutachter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung, der die Pflegestufe von Monika Lehmann festlegt. Hilfe im Haushalt, bei Einkauf oder Arztbesuch – sobald Monika Lehmann, die weder lesen noch schreiben kann, einen Pflegegrad besitze, habe sie Anspruch auf Leistungen, betont die Diakonie. Dann könne auch der Umbau des Bades beginnen. Die Räumlichkeiten sind bereits vermessen. Unabhängig von der Spendenaktion einigten sich Bank und Ehepaar auf eine monatliche Ratenzahlung bei der Schuldentilgung.

Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ hat das Leuchten in die Augen der Lehmanns zurückgebracht. Und das nicht nur im Angesicht von vier brennenden Kerzen. An den Feiertagen besuchen beide Monikas Mutter in der Töpferstraße. Und daheim gibt es Ente mit Klößen, verrät Hobbykoch Frank Lehmann. Ente gut, alles gut? Frank lacht: Noch nicht ganz. Er habe noch eine Bitte loszuwerden: „Wenn das Bad im nächsten Jahr fertig ist, laden wir die Zeitung herzlich ein – die Leser wollen doch wissen, was aus ihrem Geld wurde.“

Von Haig Latchinian