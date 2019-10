1989: DDR-Bürgerrechtler verstecken Druckmaschine in Frohburger Kirche

Frohburg/Leipzig

Progress, lateinisch, heißt Fortschritt. Die Druckmaschine mit dunkelgrünem Gehäuse und Handkurbel,die rechts vom Eingang zur Sonderschau „Charta 77 Story – Kunst und Protestbewegung“ im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzighinter Glas steht, trug in der Tat dazu bei, die Verhältnisse in Bewegung zu bringen. Allerdings völlig anders, als es die DDR-Oberen Ende der achtziger Jahre es verstanden. Für sie war diese Art des Progressiven das pure Gegenteil, das Subversive, die Konterrevolution.

Untergrund-Zeitungen hatte Rainer Müller aus Benndorf auf der Maschine gedruckt. Flugblätter, die dazu beitrugen, dass die verkrusteten Strukturen im Sommer und Herbst auf- und umbrachen. Hatte er die Maschine im Oktober 1989 in der Frohburger Kirche versteckt, galt sie später als verschollen – um sich drei Jahrzehnte später überraschend anzufinden, gerade rechtzeitig, um in dieser Ausstellung ins Blickfeld gerückt zu werden.

Rainer Müller vor der Druckmaschine in der aktuellen Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Eine „Bombe“ genau unter dem Schlafzimmer

„Dass die Maschine eine Zeit lang direkt unter ihrem Schlafzimmer stand, wussten meine Eltern nicht. Wir haben ihr den Tarnnamen ’Die Bombe’ gegeben“, sagt Rainer Müller, 1966 in Borna geboren, aufgewachsen in Benndorf, das heute zu Frohburg gehört. Müllers üppiger Bart ist in den vergangenen drei Jahrzehnten länger und ein wenig grauer geworden, seine Augen schauen hinter runden Brillengläsern äußerst lebendig, er spricht gestenreich, mit Verve. Es hält nicht still auf einem Stuhl hält. Seit Beginn der achtziger Jahre gehörte er im Leipziger Südraum zu den Basis-Aktivisten.

Er engagierte sich in der kirchlichen Friedensbewegung, im republikweiten und im Leipziger Arbeitskreis Gerechtigkeit, gründete 1986 mit einem Dutzend Frauen und Männern die Umweltgruppe Borna. Neben der gab es hier das heute weithin bekannte Christliche Umweltseminar Rötha (“Eine Mark für Espenhain“) und die Kohrener Umweltgruppe (Pfarrersohn Michael Heinig karikierte am 1. Mai 1989 die landläufige Aufforderung, Flagge zu zeigen, in dem er das Diakonat oberhalb des Marktes mit DDR- und roten Fahnen förmlich verhüllte).

Zur Galerie Im Herbst 1989 demonstrierten erste wenige, aber später tausende DDR-Bürger in Leipzig gegen das Regime. Am 9. Oktober gingen sogar 70.000 Menschen auf die Straße.

Intensive Kontakte in die östlichen Nachbarländer

Der Arbeitskreis Gerechtigkeit setzte auf Vernetzung, knüpfte Verbindungen zu Oppositionsgruppen in der Tschechoslowakei (CSSR), Polen, Ungarn, dem Baltikum. „Ich war für Kontakte in die CSSR verantwortlich“, erinnert sich Müller. Heute lebt er als Historiker in Leipzig lebt, arbeitet ehrenamtlich für das Archiv Bürgerbewegung Leipzig und das sächsische Archiv der Initiative Friedens- und Menschenrechte. Sein Adressbuch von damals, kaum größer als zwei Streichholzschachteln, liegt aufgeschlagen in der Museums-Vitrine über der Druckmaschine.

Verzeichnet darin ist unter anderem Ivan Dejmal, Erstunterzeichner der Charta 77, nach dem Umbruch 1991/92 Umweltminister. Dass die Beziehungen gerade in das Nachbarland jenseits des Erzgebirges eng waren, belegt ein Exemplar der „Varia - Arbeitstexte zum DDR-weiten Aktionstagfür die politischen und religiösen Inhaftierten in der CSSR“ vom März 1989. Diese Schrift wurde allerdings nicht auf der ausgestellten Maschine gedruckt, sondern tintenblau auf Ormig abgezogen.

Zeitschrift machte Texte der „Charta 77“ publik

„Mit Ormig waren maximal 100 Abzüge möglich. Unsere Wachsmatrizen-Druckmaschine schaffte 1000 und mehr“, sagt Rainer Müller. Auf ihr gedruckt wurden etwa 1988 und 1989 die ersten beiden Nummern der Samisdat-Zeitschrift „Ostmitteleuropa“, die unter anderem Texte der Charta 77 enthielten. Müller lernte extra Tschechisch. Die Matrizen tippten Silke Krasulsky – Müllers damalige Partnerin – und deren Krankenschwestern-Kolleginnen im Leipziger Diakonissenhaus ab.

Ausstellung Charta 77 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig. v.l. Rainer Müller , Martin Krafl , Dr. Anselm Hartinger , Zuzana Brikcius und Dr. Johanna Sänger in der Ausstellung. Quelle: Andre Kempner

Krasulsky stammte aus Borna, war Mitglied der Umweltgruppe und ist heute als Ärztin in Schweden zu Hause. Aus Sicherheitsgründen brachte Müller die Maschine in einem Trabant immer wieder zu anderen Orten. Einmal stand sie auch in Krasulskys Elternhaus in der Küche. Zwar waren die Fenster verhängt, doch plötzlich stand der Vater im Raum – und behielt, obwohl er Genosse war – die Szenerie für sich.

Kerze erinnert an Müllers U-Haft

Um 5000 Flugblätter für eine gegen-offizielle Liebknecht-Luxemburg-Demonstration am 15. Januar 1989 in Leipzig herzustellen, wurde die Maschine bei Pfarrer Karl-Heinz Dallmann in Mölbis aufgestellt. Bei der Demonstration selbst wurden 53 Aktivisten „zugeführt“, so die Machtsprache; Müller kam für eine Woche in Stasi-Untersuchungshaft.

Die große Kerze, die Frohburgs damaliger Pfarrer Reinhold Voigt für ihn in Benndorf entzündete (“Unser Gebet für die Freilassung von Rainer Müller“), verwahrt er bis heute in seiner Leipziger Wohnung. Voigt war es auch, dem Müller Anfang Oktober die Progress in Verwahrung gab: „Die musste weg. Es bestand die Gefahr, dass ich erneut verhaftet werde.“ Das Versteck, das der Pfarrer wählte, war so perfekt, dass es über viele Jahre unentdeckt blieb.

Geheime Protokolle öffentlich gemacht

Ausführlich dokumentiert dagegen hat das Ministerium für Staatssicherheit, was Rainer Müller trieb. Der Mann, der in seinem Heimatdorf 1984 mit 18 Jahren zum wohl jüngsten Kirchvorsteher in der DDR gewählt wurde, hat seine Akten zum Operativen Vorgang „Märtyrer“ für alle zugänglich ins Netz gestellt. Sie sind für ihn, fern des Zynismus', Gedankenstützen und Belege.

Seine Renitenz gegen einschränkende, bevormundende Autoritäten rieb sich nicht nur an staatlichen und Partei-Ebenen, sondern ebenso an innerkirchlichem Konfliktstoffen – „die entstanden, wo sich die Kirche nicht klar positionierte und sich vom Staat vereinnahmen oder zerreiben ließ“. Der Arbeitskreis Gerechtigkeit setzte deshalb die Druckmaschine in Gang, um ein nicht veröffentlichtes Protokoll von Gesprächen zwischen Kirchen- und Staatsoberen 1988 publik zu machen.

Ausstellung Charta 77 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig. Zuzana Brikcius und Dr. Johanna Sänger in der Ausstellung. Quelle: Andre Kempner

Ausreise-Willige waren Schwungmasse

Für Müller hatte das Konsequenzen. Er verließ das Theologische Seminar. „Beschwerden über unsere Bedrängnisse in Leipzig“ bei der Ausgestaltung der Friedensgebete formulierte die Gruppe 1988 in einem Offenen Brief an den Landesbischof, gedruckt auf der Progress und vorab – zum persönlichen Schutz – an Vertreter westlicher Medien verteilt. Schließlich oblag es seit 1982 den Basisgruppen, diese montäglichen Leipziger Andachten zu gestalten, doch die immer größere Zahl Ausreisewilliger unter den Besuchern führte zu einer Polarisierung.

Rainer Müller betrachtete sie eher als einen Katalysator, eine Art Schwungmasse: „Wir haben die Ausreisewilligen gebraucht. Sie hatten den Mut, auf die Straße zu gehen.“ Das habe letztlich mit für den Durchbruch gesorgt.

Herbst-Zeit ist Kino-Zeit 🎬! Am Sonntag, 13.10., zeigen wir in der Sonntags-Matinee mit Kaffee und Gebäck in den Passage... Gepostet von Stadtgeschichtliches Museum Leipzig am Freitag, 11. Oktober 2019

„Nicht passiv bleiben, sondern Mut machen“

„Wir wollten nicht abwiegeln, nicht passiv bleiben, sondern Mut machen, Demonstrationen befördern. Zwischen Berliner und Leipziger Vertretern der Opposition war abgesprochen, in Leipzig mit dem montäglichen Friedensgebet in der Nikolaikirche einen Kulminationspunkt zu schaffen, um möglichst viele Menschen als Demonstranten zu versammeln und Protestpotenzial zu bündeln“, blickt Müller zurück.

Vorbilder seien die Treffen der ostmitteleuropäischen Opposition in der Brigittenkirche in Danzig und auf dem Wenzelsplatz in Prag gewesen. „Die Entwicklung hin zum Montag, dem 9. Oktober 1989 in Leipzig, zur ersten Demonstration mit mehr als 70 000 Teilnehmernund zum Durchbruch zur friedlichen Revolution, war Ergebnis der jahrelangen Arbeit der organisierten Opposition in der DDR.“

Die Ausstellung ist bis zum 17. November im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig zu sehen.

Von Ekkehard Schulreich