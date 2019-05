Grimma

„Es ist keine Ausstellung historischer Sammlerstücke. Vielmehr wird gezeigt, was die Mitglieder und Freunde der Blauen Husaren in ihren 20 Jahren Vereinsleben geschaffen, erlebt und neu entdeckt haben.“ Mit diesen Worten begrüße Vereinschef und Rittmeister Jürgen Rolle in der Hospitalkapelle Grimma jene Besucher, die sich für die zwei Jahrzehnte lange Tradition des 1999 gegründeten Husarenvereins interessieren.

Rittmeister zeigt sich verstimmt

Etwas verstimmt machte Rolle „mit großem Bedauern“ seinen Ärger darüber Luft, „dass zur Ausstellungseröffnung Anfang Mai kein Vertreter der Stadt anwesend war“. Doch auf ein Säbelrasseln mit den Stadtvätern möchten es die Blauuniformierten auch nicht ankommen lassen.

Ein Bild aus besseren Vereinstagen, wo beim Biwak das Lagerfeuer einfach dazu gehörte. Quelle: Frank Schmidt

„Wir haben der Stadt die großzügige Unterstützung zu verdanken, dass wir im Rahmen der Feierlichkeiten zum 300-jährigen Brückenfest am 25. Mai unser 20-jähriges Vereinsjubiläum mit einem Biwak an der Pöppelmannschen Steinbrücke gebührend, aber für uns kostenfrei feiern können.“ Und bis dahin stehe die Ausstellung an den Wochenenden „für Jedermann“ offen, ließ Rolle dann doch noch seinen Säbel für einen Seitenhieb in Richtung Stadtväter blitzen.

Verein versteht sich als legitimer Nachfolger der Blauuniformierten

Doch zurück zum Verein, der im Mai 1999 die Gründungsurkunde unterzeichnete. Spannend zu erfahren war, dass sich die Grimmaer Nachfolge-Husaren offiziell als Königlich-Sächsisches 2tes Husarenregiment No.19 ins Vereinsregister haben einschreiben lassen. „Weil wir auf der Suche nach einen Vereinsnamen bei unseren Recherchen darauf gestoßen sind, dass nach dem Ersten Weltkrieg alle deutschen Regimente aufgelöst worden sind, was auch irgendwo urkundlich erwähnt wurde.

Rittmeister und Vereinschef Jürgen Rolle (vorn) führt durch die zum Teil verfallenen Mauern der ehemaligen Husarenkaserne. Quelle: Frank Schmidt

Nicht aber für die Grimmaer Husaren, deren Regiment ist offiziell nicht aufgelöst worden. Sicher nur ein damaliges Versehen, aber deshalb stellen wir jetzt das Königlich-Sächsische 2te Husarenregiment No.19 der Neuzeit“, zeigte sich Rolle stolz darüber. Doch sein Traum, einmal auch in Regimentsstärke wieder durch Grimma marschieren zu können, hat sich wegen Nachwuchssorgen nicht erfüllt.

Truppenstärke altersbedingt geschrumpft

Von den einst 22 Gründungsmitgliedern ist noch ein halbes Dutzend übrig geblieben. Mit 81 Jahren steht noch Wolfhardt Paul als derzeit ältestes Vereinsmitglied stramm. Vor allem altersbedingt sei die Truppenstärke in den letzten Jahren so stark geschrumpft, dass selbst die beliebten Biwaks auf der Muldewiese in Höfgen nicht mehr zu schultern waren. Rolle wollte es eigentlich nicht aussprechen, doch er kam nicht um hin, festzustellen, dass das Jubiläumsbiwak ein allerletztes Mal zelebriert werden könnte.

Der Umgang mit einer Waffe gehörte zur Tradition im Grimmaer Husarenverein. Quelle: Frank Schmidt

Aber es hat Potenzial für Erinnerungen an so manch spannenden Vereinstermin, die in der Ausstellung umfangreich dokumentiert werden. „Wir als Grimmaer Husarenverein haben uns in ganz Sachsen einen Namen gemacht, sodass wir auch in historischen Werken neuzeitlicher Buchautoren und Künstler Erwähnung und Wertschätzung fanden“, ließ Rolle aufhorchen. Erinnert sei an den Erfolgsroman über die Völkerschlacht von Sabine Ebert.

Mit der Bestsellerautorin Sabine Ebert pflegt der Husarenverein noch immer gute Kontakte. Quelle: Frank Schmidt

Dafür hatte die Bestsellerautorin mehrfach persönlich den Grimmaer Husaren über die Schulter geschaut. Oder auch das große Asisi-Panorama im Leipziger Panometer, welches ebenfalls mit den Grimmaer Husaren zum Thema Völkerschlacht für Furore sorgte. Und nicht zuletzt haben sich viele Kommunal- und Landespolitiker, darunter alle Ministerpräsidenten – bis auf den aktuellen – für die Geschichte der Blauuniformierten interessiert und diese bei verschiedenen Veranstaltungen und Anlässen sachsenweit beehrt.

Von Frank Schmidt