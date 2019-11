Colditz/Hausdorf

Die Augen der sächsischen Rassekaninchenzüchter waren am Wochenende auf das kleine Hausdorf gerichtet. Denn in der dortigen Sportarena „Arche“ fand mit der Landesclubschau das absolute Großereignis des Jahres der Züchter von Chinchilla, Farbzwergen, Blauen Wienern & Co. im Freistaat statt.

Für den ausrichtende...