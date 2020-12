20. Dezember 1990: Der Tag, als Naunhofs Rathaus brannte

Naunhof

Vor Trümmern standen die Naunhofer am Morgen des 21. Dezember 1990. In der Nacht zuvor war ihr Rathaus ausgebrannt, nun löschte die Feuerwehr letzte Flammen. Ein trauriges Datum in die Stadtgeschichte, das sich zum 30. Mal jährt. Die Ursache für die Katastrophe ist nie endgültig geklärt worden.

„Zum Donnerstagsdienst wurden wir im Gerätehaus Badergasse/ Leipziger Straße in Schere und Spreizer eingewiesen, über deren Verstau auf einem Einsatzfahrzeug einige von uns anschließend berieten“, erinnert sich Ekkehard Schmidt (77), der damalige Wehrleiter. „Die Mehrzahl der Kameraden vergnügte sich aber bereits im Schulungsraum.“

Feuerwehrmann entdeckt Brand

Auf dem Weg nach Hause, so berichtete die LVZ damals, entdeckte einer von ihnen am 20. Dezember, gegen 21.45 Uhr, eine starke Rauchentwicklung im Dachboden des Rathauses und einen Feuerschein durch die Dachfenster. Noch in der gleichen Minute heulte die Sirene auf dem Gebäude auf – es sollte für sie das letzte Mal sein, denn kurz danach war sie eingehüllt in ein Flammenmeer.

Bürgermeister Fröhlich fassungslos

Bürgermeister Volkmar Fröhlich, seinerzeit 47 Jahre alt, hatte mit den Feuerwehrleuten in geselliger Runde gesessen. „Als der Ruf ,Das Rathaus brennt’ laut wurde, vermutete er zunächst einen dummen Scherz“, hieß es in der LVZ. Wenig später traf er am Ort des Geschehens ein und war fassungslos.

Vom Umtrunk zum Einsatz

„Ausgerüstet mit der verfügbaren Technik, Tanklöschfahrzeug, Löschfahrzeug und Anhängeleiter rückten die etwas angetüterten Kameraden auf der zu allem Unglück noch vereisten Straße zum Rathaus aus“, berichtet Ekkehard Schmidt. Dort wurde ihnen klar, dass ein Innenangriff über das Treppenhaus wegen unsäglicher Hitze so gut wie nicht mehr möglich war. Löschversuche über die Anhängeleiter scheiterten an der Gebäudehöhe.

Eisiger Wind facht Flammen an

Ein starker und eisiger Süd-Nord-Wind fachte das Feuer zusätzlich an. Die Teerschindeln, mit denen das Gebäude im Jahr zuvor neu eingedeckt worden waren, brannten wie Zunder. Der Rathausturm glich einer Fackel. Trotzdem, so berichtet Schmidt, retteten Einsatzkräfte und ortskundige Verwaltungsangestellte über den Hintereingang noch einige Gegenstände.

Unterstützung von außerhalb

Zusätzlich trafen nun die Feuerwehren aus dem damals noch eigenständigen Ammelshain und aus Grimma ein. Später kam Unterstützung aus Colditz und von der Berufsfeuerwehr Leipzig hinzu, die über eine Drehleiter verfügte. „Das enorm hell und weit sichtbar brennende Rathaus wurde von allen Seiten angegriffen“, steht in den Aufzeichnungen, die Ortschronist Andreas Klöthe (63) aus dem Stadtarchiv zieht. „Die Feuerwehrleute standen in schwindelerregender Höhe mit Atemschutzgeräten auf Leitern, um der Flammen Herr zu werden.“

Wirt versorgt Einsatzkräfte

Eine Begebenheit am Rande hat sich Schmidt besonders eingeprägt. Der Wirt der Gaststätte „Gambrinus“, Wolfgang Konietzky, stand plötzlich neben ihm und fragte: „Was soll ich tun?“ Kurzerhand übernahm er die Verpflegung der Einsatzkräfte. Schmidt: „Ich war sprachlos.“

Löschen bis Freitagmorgen

Inzwischen konnte das Rathaus nicht mehr betreten werden. Das gesamte Vorgehen der mittlerweile knapp 90 Floriansjünger konzentrierte sich darauf, ein Übergreifen des Feuers auf die im linken Gebäudeteil untergebrachte Sparkasse und die Wohnhäuser in der Nähe zu verhindern, die durch den extremen Funkenflug gefährdet waren. Bis zum Freitagmorgen musste gelöscht werden, am Abend berichtete sogar die Tagesschau vom Unheil. Ein unbeschädigtes Bierfass, das beim Aufräumen gefunden wurde, ließen sich die Kameraden laut Schmidt später schmecken.

Ursache nie ganz geklärt

Eine Untersuchung kam zum Schluss, dass der Brand wahrscheinlich im Bodenbereich der „über dem Rathaussaal befindlichen elektrischen Anlage für die Belüftung und Beleuchtung des Saals“ ausgebrochen ist. Bewiesen wurde aber nichts, weshalb sich in der Bevölkerung bis heute hartnäckig Gerüchte halten. Sollten unangenehme alte DDR-Akten verschwinden? War ein Neubau für Baufirmen attraktiver als eine Rekonstruktion? Die Naunhofer werden’s wohl nie erfahren.

Verwaltung zieht um

Durch das Feuer und das Löschwasser waren die Zimmer des Bürgermeisters und der Verwaltung, der Saal, die Gaststätte sowie das Archiv schwer beschädigt worden. So zog die Belegschaft in die Gebäude des ehemaligen Volkseigenen Betriebes Säureschutz um, die dort standen, wo sich jetzt der Rewe-Einkaufskomplex befindet.

Zweiter mysteriöser Brand folgt

Der zweite mysteriöse Brand, der nie aufgeklärt wurde, folgte am 9. Mai 1993. Nun wurde auch der Gebäudeteil, in dem sich 1990 die Sparkasse befunden hatte, ein Raub der Flammen. Er sollte ohnehin angerissen werden, denn im gleichen Jahr begann der Bau des jetzigen Rathauses, das am 9. Februar 1995 mit einem großen Festakt und einem Tag der offenen Tür eingeweiht wurde.

Von Frank Pfeifer