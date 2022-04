20. Grimmaer Subbotnik: Helfer räumen Stadt und Ortsteile auf

Grimma/Borna

Die Bilder glichen sich an der Mulde wie an der Eula: In Grimma und in Borna trafen sich am Sonnabend früh Menschen zum Frühjahrsputz. Das Müll-Sammeln unter dem Motto „Borna räumt auf“ konzentrierte sich auf die großen Grünanlagen. Unter den Helfern waren Frauen und Kinder aus der Partnerstadt Irpin, die in Borna Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat fanden. Der Subbotnik in Grimma, zum 20. Mal proklamiert, fasste das gemeinsame Aufräumen weiter und bezog zahlreiche Ortsteile ein.

Witzige Aufkleber des Jugendforums Grimma sollen animieren, die Papierkörbe zu benutzen. Quelle: Sebastian Bachran

Grimmaer starten vom Marktplatz aus

Christian Köhler war der Erste, der am Sonnabend zehn vor halb neun vor dem Grimmaer Rathaus stand. Die Arbeitshandschuhe unter den Arm geklemmt, war er bereit, mit anzupacken beim 20. Subbotnik. „Ich bin meist dabei. Ich wohne ja hier“, sagte er. In den ersten Jahren nach der Wende sei es am saubersten in der Stadt gewesen. Man müsse also etwas tun. Eine Ansicht, die offenbar eine ganze Menge Leute teilte: nicht nur hier in Grimma, wo zum Start auf dem Markt mehrere Dutzend zusammen kamen, sondern auch in vielen der insgesamt 64 Ortsteilen. „Vor 20 Jahren haben wir angefangen mit unseren Subbotniks. Damals äußerten einige Vorbehalte wegen des Begriffs“, merkte Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) an, als er die Helfer begrüßte. In seinen Augen eine Erfolgsgeschichte, weil sich viele das Anliegen einer sauberen Stadt zu eigen machten – durchaus mit Augenzwinkern, wie das abgewandelte ikonografische Plakat des besenschwingenden Revolutionärs nicht nur an Feuerwehr-Fahrzeugen zeigte.

Abgeknickte Kaiserlinde wird ersetzt

Am Mulde-Ufer nahe der Pöppelmann-Brücke hatten Unbekannte wenige Tage zuvor eine junge Kaiserlinde abgebrochen. Die Bürgerinitiative Baumwege Grimma („Wir wollen die Ortsteile durch Alleen miteinander verbinden.“) organisierte prompt Ersatz, verzichtete aber darauf, den Baum an der selben Stelle in die Erde zu setzen. „Wir pflanzen ihn Anfang der Woche ein Stück entfernt davon mit Jugendlichen“, sagte Doris Bormann-Mayer. Am Sonnabend wurde am Untat-Ort statt dessen eine Tafel angebracht mit einer Botschaft nicht nur an Baum-Frevler. „Mit Kameras kommen wir nicht weiter“, sagte sie zu Bestrebungen des Stadtoberhauptes: „Es braucht vielmehr Orte des Austauschs, wo die Bürgerschaft einander begegnet ohne Vorurteile und ohne Verurteilung.“

Die abgeknickte Kaiserlinde wird an anderer Stelle neu gepflanzt. Am Tatort kam ein Schild in den Boden, gestaltet von Doris Bormann-Mayer. Quelle: Ekkehard Schulreich

Oberschüler sind im Einsatz

Ein paar hundert Meter entfernt Gewusel auf dem Gelände der Oberschule. „Ich finde es gut, dass ein bissel aufgeräumt wird“, meinte Lotta aus der Klasse 5c. Mitschülerin Leonie unterstützte das: „Wir wollen helfen. Ich habe mich sehr geärgert über Müll im Schwanenteich.“ Neben Schülerinnen und Schülern räumten Lehrer auf dem Schulgelände auf, nahmen sich auch des Nicolaiplatzes an. „Ich freue mich über den Zuspruch. Für uns eine gelungene Premiere“, sagte Schulleiter Steffen Kretschmar, der danach Pizza und Limo spendieren wollte.

Jugendforum platziert freche Aufkleber

Im Umfeld des Oberen Bahnhofs, für viele Grimmaer eine der größten Dreckecken, war das Jugendforum Grimma aktiv. Mit dabei Tobias Burdukat, Oberbürgermeister-Kandidat von Linken und SPD. „Wir haben rings um den Bahnhof sauber gemacht, sind auch durch den Park durch. Man sieht den Unterschied“, sagte Jonas Siegert vom Jugendforum, das zudem flotte Sprüche auf Papierkörbe klebte.

Erfolgreiches Aufräumen im Umfeld des Oberen Bahnhofs. Hier war das Jugendforum Grimma aktiv, im Hintergrund OBM-Kandidat Tobias Burdukat (Mitte). Quelle: Sebastian Bachran

Im Wohngebiet Grimma-Süd ging Katharina Eulitz auf eigene Faust mit blauen Säcken los, um hinter der Auen-Passage und an der Holzecke aufzuräumen. „Mich nervt der viele Müll. Ich habe mir vorgenommen, mindestens einmal im Monat etwas dagegen zu tun“, sagte sie. Zudem nutzt sie die Runden mit ihrem Hund, um Müll aufzulesen.

Feuerwehr, Vereine, Bürger: Viele bringen sich ein

Die Freiwillige Feuerwehr Hohnstädt hatte ihre Kräfte aufgeteilt. „Wir nehmen uns die Straßengräben vor, etwa in der Wedniger und der Seelingstädter Straße“, sagte Wehrleiter Tilo Krauße. Andere kümmerten sich um das Depot und dessen Umfeld. Müll entlang von Straßen sammelten auch die Beiersdorfer Modellflieger und die Ortschaftsräte von Beiersdorf und Seelingstädt ein. Das Jugendblasorchester Grimma konzentrierte sich auf das Soziokulturelle Zentrum. Die Leipnitzer Sportfrauen nahmen sich ihrer Turnhalle an, der Bund für Umwelt und Naturschutz des Klosterholzes.

Der Bauhof holte überall die gefüllten Säcke ab. Darüber hinaus gab es viele andere private und Vereinsinitiativen, sagte Stadtsprecher Sebastian Bachran: „Die Resonanz war sehr gut. Es kam weniger Müll zusammen als in vergangenen Jahren.“ Ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sei, lasse sich kaum endgültig bewerten.

Das ikonografische Plakat des besenschwingenden Revolutionärs trägt den abgewandelten Slogan „Auch DU kannst GRIMMA sauberhalten!" Quelle: Ekkehard Schulreich

Zuflucht Borna: Ukrainer packen mit an

Viele fleißige Helfer gab es auch in Borna. „Eine saubere Stadt, die will doch jeder – eigentlich“, sagte Michael Kunz. Wie schwer diese Einschränkung wiegt, ließ sich an dem mit leeren Flaschen und blauen Säcken beladenen Bollerwagen ermessen, den der Bornaer Familienvater mit sich führte. Zusammen mit den Zwillingen Erik und Richard (4) klaubte er aus dem Grün des Schillerparks heraus, was dort keinesfalls bleiben sollte. „Es freut mich, dass viele aus unserer Partnerstadt dabei sind.“ Oksana etwa, die wenige Schritte entfernt am Breiten Teich mit zwei Mädchen achtlos Weggeworfenes in Säcke sammelte.

Auf der Witznitzer Kippe sammelten die leidenschaftliche Geocatcher Michael, Steffi und David (von links) Müll ein. Quelle: Jens Paul Taubert

Müll findet sich in allen Bornaer Grünanlagen

„Uns ist es wichtig, dass die Stadt schön aussieht. Und dass die Natur geschützt wird“, meinte Silke Mortan, die mit ihrem Sohn Severin (10) an der Aktion teilnahm. Der hatte nicht nur leere Flaschen aus den Büschen geholt, sondern auch alte Rohre und Autoreifen: „Und der Müllsack hier, der wird auch noch voll.“ Ebenso erfolgreich waren all jene, die in den Löscheranlagen, beidseits des Weges von Kaufland zur B 93 oder am Parkplatz Apfelwiese aufräumten. Die gefüllten Säcke sammelte das Team des Bornaer Bauhofs ein, das mit drei Fahrzeugen im Stadtgebiet auf Achse war.

Frühjahrsputz in Borna: Franthiesco, Oka, Sarah, Chayanna, Marvin und Linda, Schüler der Klasse 6b der Dinterschule, geben die gefüllten Müllsäcke am Bauhof ab. Quelle: Jens Paul Taubert

Richard Müller freut sich über große Resonanz

„Angemeldet haben sich 120 Helfer. Gekommen sind offensichtlich sehr viel mehr“, resümierte Richard Müller. Der 22-jährige Student, Vorsitzender des Sportvereins WBG Medizin, organisierte die Aktion, die durch die Lokale Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Leipzig und durch das Bundesprogramm Demokratie leben! gefördert wird, zum vierten Mal. Blieb die Zahl der Teilnehmer in den vergangenen beiden Jahren unter der Marke von Hundert, war der Zuspruch am Sonnabendvormittag wieder deutlich größer: „Ich bin sehr zufrieden.“

Von Ekkehard Schulreich