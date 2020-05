200 Jahre Kur: Wie der Lausicker Geschichtsverein das Jubiläum vorbereitet

Bad Lausick

Wenn Bad Lausick im kommenden Jahr „200 Jahre Kur“ feiert, erlebt die Badefrau ein Comeback: Monika Löffelmann, die Vorsitzende des Geschichtsvereins, will nach längerer Pause erneut die weiß gestärkte Rüschenschürze anlegen. Auftreten könnte sie etwa am Ende jenes historischen Rundgangs, der zu den Ursprüngen des Kurbetriebs führt. Die Mitglieder des Vereins wollen sich auf vielfältige Weise einbringen und sind intensiv am Recherchieren.

Als Bad Lausick 2010 neuerlich als Heilbad zertifiziert wurde, war Badefrau Monika Löffelmann dabei –zwischen dem damaligen Bürgermeister Josef Eisenmann (links) und Sachsens Wirtschaftsminister Sven Morlock. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein bewährter Slogan: „ Bad Lausick hilft Dir“

„ Bad Lausick hilft Dir“ - mit diesem Slogan, weiß Rainer Syrbe, warb die Stadt in den dreißiger Jahren deutschlandweit um Gäste. Den wieder aufzugreifen und auf 200 Jahre Geschichte hinzuweisen, schlägt er vor. Syrbe arbeitet an einem Text „Von der Kohle zur Kur“; schließlich stieß Amtsrichter Gottlieb Friedrich Herrmann beim Graben nach Kohle 1820/21 auf eine heilsame Quelle. Außerdem plant er eine Brunnen-Tour, während Bernd Bertram von den Bad Lausicker Wanderern die Ausflugsziele der Kurgäste von einst in der Umgebung neu erschließen will.

Ohne Badefrauen ging nichts im Kurbetrieb

Badefrauen prägten über Jahrzehnte den Kurbetrieb; sie kümmerten sich um die Therapien. Wenn Monika Löffelmann wieder in ihre 2005 erfundene Rolle schlüpft („Eine junge Badefrau hätten wir gern, aber es findet sich keine!“), will sie auch mit Lyrischem aufwarten: „Wir haben in unserem Vereinsarchiv Gedichte von Kurpatienten.“ Manche Verse wurden in Zeitungen gedruckt, andere in Gästebücher geschrieben. Zu den Gästen gehörte in den Dreißigern auch der Dresdner Dichter Erich Kästner.

Im Kur- und Stadtmuseum ist ein Bild des Bad-Gründers Gottlieb Friedrich Herrmann zu sehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Foto-Band stellt alt und neu gegenüber

Für einen Bildband, den Henry Heibutzki, Geschäftsführer der Kur GmbH und Mitglied des Geschichtsvereins, unter dem Motto „Damals und heute“ zusammen stellt, hat der Verein sein fast 20 000 Fotos umfassendes Archiv durchforstet. „Es soll nicht allein um die Kur gehen, sondern insgesamt um unsere Stadt“, sagt Heibutzki. Eingang fänden neben Fotografien, denen die aktuelle Ansicht gegenüber gestellt werde, Kommentare von Kurgästen und eine Zeittafel.

Verein und Museum finden zu neuer Gemeinsamkeit

Das Kur-Jubiläum ist für den Geschichtsverein mit seinem Dutzend Aktiven im Alter zwischen Ende 50 und über 90 eine Herausforderung. Doch man wolle es stemmen, sagt Löffelmann, die nach dem Tod ihres Mannes Erwin, einem aktiven Mitstreiter, und langer Krankheit dank der Unterstützung des Vereins neu Kraft sammelte: „Wir sind nur ein kleiner Kreis, aber alle sind mit Herzblut dabei.“ Löffelmann wünscht sich, dass das Kur- und Stadtmuseum (“Das ist unser Baby!“) und der Geschichtsverein wieder enger kooperierten. Für Christhild Sternitzke stellt sich eine entscheidende Frage: „Was wird eines Tages, wenn wir Alten nicht mehr sind? Wer kümmert sich dann um all das, was wir zusammen getragen haben?“ Immerhin seien Stadtarchiv und Vereinsarchiv unter demselben Dach; das schaffe Synergien.

Diese steinernen Musikanten finden sich im Kurpark. Quelle: Thomas Kube

„Ich möchte, dass wir zu einer neuen Gemeinsamkeit finden“, sagt Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) mit Blick auf Museum und Verein. Um den Museumsbetrieb kümmerten sich seit Jahresbeginn Maria Langner und Christel Haase; Vorgänger Jürgen Zschalich fungiere als fachlicher Berater. Hultsch ist froh, dass sich die Mitglieder des Geschichtsvereins auf vielfältige Weise in die Vorbereitung des Jubiläums einbringen. Wegen der Corona-Beschränkungen sind die Zusammenkünfte der Arbeitsgruppe, in der zahlreiche Bürger, Vereine und Institutionen mitarbeiten, zurzeit ausgesetzt.

Von Ekkehard Schulreich