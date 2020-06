200.000 Euro: Darum gibt es so viel Geld fürs Wapplerhaus in Mutzschen

Grimma/Mutzschen

Nach 30 Jahren Leerstand wird wieder Leben in das ehemalige Amtsschösserhaus in Mutzschen einziehen. Das bedeutende Kulturdenkmal im Zentrum wird komplett saniert. Marco Lätzsch als privater Bauherr will neben barrierefreien Wohnungen im Obergeschoss auch Räumlichkeiten für eine Physiotherapie im Erdgeschoss schaffen. Der barocke Charakter des Denkmals soll dabei erhalten beziehungsweise wieder herausgearbeitet werden.

Lätzsch kann dabei auf eine dicke Fördersumme bauen. Staatssekretär Frank Pfeil übergab dem Bauherren am Freitag einen Fördermittelbescheid in Höhe von 200.000 Euro nebst einer Denkmalplakette.

Bauherr hat zahlreiche Referenzen

Der 46-jährige Unternehmer und Architekt Lätzsch hat das in Mutzschen allgemein als Wapplerhaus bekannte Gebäude an der Südseite des Marktes erworben. Der Mitinhaber des Grimmaer Architektur- und Statikbüros Beyer/ Lätzsch hat sich in Grimma bereits an vielen großen Bauprojekten wie dem Rathaus oder der Hohnstädter Kirche einen guten Namen als Denkmalspezialist gemacht. Das war auch Anlass für die Denkmalbehörde des Landkreises, dem solventen Denkmalexperten das ruinöse Amtsschösserhaus in Mutzschen ans Herz zu legen.

„Wir haben im gesamten Landkreis Leipzig zahlreiche wichtige Denkmale, teils mit herausgehobener Bedeutung“, sagte Gerald Lehne, der Erste Beigeordnete des Landrates, während der Übergabe. „ Aber für diese geschichts- und bautechnisch wichtigen Gebäude müssen sich natürlich finanzkräftige Investoren finden, die sich der fachgerechten Erhaltung annehmen.“ Insofern sei die finanzielle Förderung durch den Freistaat auch nur ein kleiner Ausgleich für den Mehraufwand, der bei solchen Objekten erforderlich ist.

Kulturdenkmal von erheblicher Bedeutung

Staatssekretär Pfeil sieht es als Zeichen, dass der Freistaat auch seine kleinen Städte und Orte im ländlichen Raum nicht vergisst. Lätzsch sei ein ausgewiesener Experte, der in Grimma viele Referenzen vorweisen kann. Und das Wapplerhaus sei ein Kulturdenkmal von erheblicher Bedeutung für Mutzschen.

Ebenfalls als Vertreter der Landesregierung war der zuständige CDU-Landtagsabgeordnete Svend-Gunnar Kirmes nach Mutzschen gekommen. Es sei nicht immer einfach, im Haushalt „die von uns gewünschten Gelder durch zu bekommen“. Doch Denkmalschutz sei auch Werterhaltung. Und wenn ein privater Investor selber viel eigenes Geld und Herzblut in so ein Bauvorhaben investiert, „dann ist unser Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro allemal berechtigt.“

Von Thomas Kube