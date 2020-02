2021 feiert Bad Lausick „200 Jahre Kur“

Wenn das Gottlieb Friedrich Herrmann wüsste: Zwei Jahrhunderte nach seinem Zufallsfund heilkräftigen Wassers feiert das Landstädtchen, in dem er als Unternehmer und Amtsrichter tätig war, 2021 ein Kur-Jubiläum. Das ist umso bemerkenswerter, als der Kurbetrieb hier mit Elan startete, bald aber ein Niedergang einsetzte und dessen Begründer in Armut starb. An Bürgermeister Eduard Fabian war es, ab 1881 erst dem Kurwesen in Lausigk zu neuer, zu anhaltender Blüte zu verhelfen. Da war Bad Elster, seit 1848 sächsisches Staatsbad, an den Bad Lausickern längst vorbei gezogen.

Im Schatten der beiden großen Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach muss sich der Kurort im Leipziger Süden dennoch nicht sehen. Was hier über Jahrzehnte und mit neuem Wind nach der Wende geschaffen wurde, geschah zwar mit freistaatlicher Förderung, doch unter nicht ganz so üppigen Rahmenbedingungen wie im Vogtland. Im Laufe der Zeit hat sich Bad Lausick immer wieder neu erfunden, hat auf neue Heilmittel und Therapien, auf neue Patientenkreise gesetzt. Der Thermalbrunnen, der zurzeit aufwendig ertüchtigt wird, das Kur- und Freizeitbad „Riff“ und das „Riff-Resort“ sind mit den neu gebauten Reha-Kliniken das moderne Gegenstück zum historischen Kurpark.

Bad Lausick, Kurstadt im Dreieck der drei Großstädte Leipzig, Dresden und Chemnitz, hat Geschichte wie Zukunft. Das soll 2021 gezeigt werden. Dafür braucht es nicht nur die Ideen möglichst vieler. Die Stadt selbst muss bis dahin den Brunnen und das Heilbad-Prädikat erneuern, und der Kurpark würde eine Kur, einen Facon-Schnitt nach historischer Vorlage, durchaus vertragen.

