2021 ist Einzug in neue Schule im Grimmaer Ortsteil Böhlen

Grimma

Man sollte es als gutes Omen nehmen. Erst den dritten Nagel konnten Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Schulleiter Gunter Hempel erfolgreich im Gebälk versenken, als am Donnerstag die Richtkrone über dem Neubau der Oberschule Böhlen schwebte. Zwei Metallstifte wollten partout nicht ins Holz. Als Richtfest konnte man die kleine Zeremonie indes kaum bezeichnen, wenn sich auch etwa 30 schaulustige Böhlener am Fuße des Neubaus eingefunden hatten. Schüler und Lehrer, die sich so sehr nach ihrer neuen Schule sehnen, waren wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns nicht zugegen.

Bau wird um die 13 Millionen Euro verschlingen

Berger schätzt, dass der Schulbau am Ende zwischen 12 und 13 Millionen Euro kosten wird. 40 Prozent davon trage das Land Sachsen. „Das ist viel zu wenig, was der Freistaat hier auspackt“, ärgert sich der Rathauschef bei dieser Investition in Kinder, Bildung und den ländlichen Raum. Zwar habe die Stadt als Bauherr versucht, eine höhere Förderung zu erreichen, dabei aber „auf Granit gebissen“.

Doppelt so viel Platz wie bisher: Die neue Schule in Böhlen soll 2021 fertig werden. Quelle: Thomas Kube

In der alten, von Baumängeln geprägten Oberschule steht den derzeit 320 Fünft- bis Zehntklässlern und 30 Lehrern nur halb so viel Platz zur Verfügung, wie die Normen vorgeben. Der älteste Teil war 1886 errichtet worden, 1974 kam ein Anbau hinzu. Als einzig sinnvolle Alternative, um einen ordentlichen Schulbetrieb zu ermöglichen, setzte Grimma auf einen Neubau am Dorfrand. Das Vorhaben wurde allerdings jahrelang ausgebremst, als die benachbarte Stadt Colditz mit einer Normenkontrollklage vors Oberverwaltungsgericht zog, um den Bau zu verhindern. Mit dem Abweisen der Klage im Juni 2018 war der Weg schließlich frei.

Die alte Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen wird durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Frank Prenzel

Der Bau jedenfalls „läuft bis jetzt besser als gedacht“, gibt Bauleiter Werner Riehl zu Protokoll. Für den 62-Jährigen, bei der Leipziger S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen beschäftigt, ist es ein ganz besonderer Bau. Riehl wohnt nämlich in Böhlen und verantwortet vor dem Ruhestand seine letzte große Baustelle. „Wir sind im Zeitplan“, freut sich der Bauleiter. Vor Weihnachten sei der Rohbau winterfest, bis jetzt sei der Einzug der Schüler und Lehrer am 6. September 2021 nicht in Gefahr. „Nach der Fertigstellung haben wir endlich den Platz, den wir brauchen“, sehnt Schulleiter Hempel den Tag herbei.

Tasse zerschellt auf dem Dach der Böhlener Schule

Den Richtspruch verlas Zimmerermeister Jörg Pfeiffer, dessen Burglemnitzer Firma Holzbau-Pfeiffer mit acht Mann den kompletten Dachstuhl fertigt. Rund 100 Kubikmeter Fichtenholz werden dafür benötigt. „Jedes dieser Scherben Stück, bringt dem Bauwerk Glück“, rief er und zerschmetterte eine Tasse.

Die Richtkrone kommt an den Kranhaken. Quelle: Thomas Kube

Auch die überglückliche Ortsvorsteherin von Böhlen wohnte dem Ereignis bei. „Wir sind unheimlich stolz, dass wir das mit der Schule geschafft haben. Es war ein harter, zehn Jahre währender Kampf“, betonte Jana Wnuck. „Ohne Grimma hätten wir das nie so bewerkstelligen können.“ Oberbürgermeister Berger zufolge ist der Neubau ein Eingemeindungsversprechen: „ Grimma hat Wort gehalten.“

Berger : Ländlichen Raum attraktiv machen

Gemessen an den Ortsteilen sei es eine übergroße Schule, merkte der Rathauschef an. Aber „wenn wir den ländlichen Raum attraktiv machen wollen, gibt es nichts wichtigeres als Schulen“. Sie sei eine Lebensader für die Orte ringsum und binde auch Infrastruktur. Denn der ÖPNV orientiere sich an Schulen, so Berger weiter. Grimma wolle Pflöcke im ländlichen Raum einsetzen, damit es homogen wächst und nicht nur in der Kernstadt. „Für mich und die meisten hier ist es das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir in diesem Jahr bekommen.“

Die gackernden Hühner hören den Baulärm. Am Dorfrand von Böhlen entsteht im ländlichen Raum die neue Oberschule. Quelle: Thomas Kube

Die zweizügige Oberschule ist für etwa 340 Kinder ausgelegt. Der neue Schulkomplex wird barrierefrei und bietet doppelt so viel Platz wie das bisherige Haus. Neben zwölf Klassenzimmern werden großzügige Fachkabinette mit interaktiven Tafeln und Vorbereitungsräumen eingerichtet. Eine Aula im Erdgeschoss wird gleichzeitig als Speiseraum dienen. Platz ist auch für eine Bibliothek mit Leseecke.

Die Oberschule in Böhlen ist beliebt. Hier lernen Kinder und Jugendliche aus 75 Orten der Regionen Grimma, Leisnig und Colditz.

Von Frank Prenzel