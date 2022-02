22.2.22: Warum ist sind Schnapszahlen bei Heiratswilligen in der Region so beliebt?

Mitteldeutschland

Bringen Schnapszahlen Glück? Zumindest eine sehr lange Zeit haben Hochzeitspaare nicht mehr die Gelegenheit, sich an einem ganz besonderen Datum, trauen zu lassen: Eins, das sich nur mit einer Zahl wie der 22.2.22 darstellen lässt, folgt erst im kommenden Jahrtausend. Doch was macht diese vermeintlich magischen Zahlen für Verliebte attraktiv? Wir haben mit Paaren gesprochen, die sich zu einer Schnapszahl getraut haben, heiraten wollen oder die schlicht durch Zufall zu ihrem ganz besonderen Datum kamen.

Brückentag mit Kuh ins Glück

Der 15. Mai war ein Brückentag, erinnert sich Gisela Bamberg. Zudem war das das Hochzeitsdatum ihrer Eltern: „Wir hatten nicht die Absicht, an einem besonderen Tag zu heiraten“, sagt sie. „Freitag, da ist auch nicht viel Betrieb, da könnten wir feiern“, dachten sie (68) und ihr jetziger Mann sich. „Da haben wir auch noch das Wochenende, wo wir in aller Ruhe feiern können.“ Da sie als Ortsvorsteherin und Heimatsvereinsvorsitzende an der Mühle in Hohenroda heiraten wollte, fragte sie im zuxständigen Standesamt in Krostitz an.

Besonderer Gastwunsch ihres zukünftigen Gatten Andreas, der damals noch eine Agrargenossenschaft in Bockendorf bei Hainichen leitete: die Lieblingskuh Pedale sollte dabei sein. „Sie war einmal Deutschlands schönste Kuh und ist aus der Zucht von Betrieb meines Manns“, erinnert sich Gisela Bamberg an die ungewöhnliche Trauzeugin. Die kam damals aus 100 Kilometer Entfernung zur Hochzeit und steht fast in Lebensgröße als Plastik nun auch noch im Garten der beiden Angetrauten. „Sie haben sie mit dem Viehhänger gebracht, schön gewaschen und geschoren, wie ein Model zurecht gemacht.“ Als sie auch noch muhte, sagte der Bräutigam in spe, Andreas Bamberg: „So jetzt kann ich ,Ja’ sagen, die Kuh hat’s abgenickt.“

Gisela und Andreas Bamberg haben am 15.05.15 in Hohenroda geheiratet. Quelle: privat

Ihr eigene war nur eine der vielen ungewöhnlichen Hochzeiten, die Bamberg an der Hohenrodaer Mühle begleitet hat: Hunde die Trauringe überbringen, Wave-Gotik- wie auch Motorrad- oder Zweirad-Fans hatte die Mühle schon gesehen. Der 22.2. in diesem Jahr sei allerdings noch zu früh, eher ungemütlich, der Mai einladender. Als sie sich damals anmelden wollte, sagte die Standesbeamtin: „Da ist alles voll.“ „Was, Freitag? Wir haben doch an der Mühle ganz selten mal zum Freitag eine Hochzeit?“, entgegnete sie. „Aber da ist der 15.5.15!“

„Ach, du Schreck, da habe ich nicht dran gedacht.“, antwortete Bamberg und wurde gefragt: „Wer will denn da heiraten?“ „Na, ich selber!“ „Na denn finden wir noch einen Weg, und wenn es früh um neun ist.“ Es wurde früh: „Wir haben es nicht mit Absicht gemacht, so haben wir früh um neun geheiratet, weil der Tag schon voll ausgebucht war“, erinnert sie sich.

Isabell Kolditz und Mario Werner heiraten am 22.2.22. Quelle: Manuel Niemann

Der 22.2.22 folgt auf das verflixte siebente Jahr

„Ich warte die verflixten sieben Jahre ab“, das wollte er, sagt Mario Werner. Den Antrag machte er dann per TikTok am Smartphone, eine Woche später wurde der Termin auf dem Standesamt in Schkeuditz dann fix gemacht. Jetzt haben er und seine Frau erst einmal ein paar Urlaubstage, vielleicht auch zwei , drei Tage, um noch wegfahren. Auf Arbeit schlagen noch die Weihnachts- und der Valentinstag noch durch. „Valentinstag ist einer mit der schlimmsten Tage“, sagt er, als wir das Paar am Schladitzer See just ebenda treffen. Beide arbeiten bei DHL, kennen die 40-Tonner, die zum Dienststart in Kabelsketal nach der Fahrt aus der Wohnung in Radefeld dort auf sie warten. Knapp eine Woche ist da noch bis zu ihrem Hochzeitstermin, dem 22.2.22.

„Das lässt sich gut merken“, sagt Isabell Kolditz, bald Werner, warum es das sein soll. Sie war einst Delitzscherin, die Eltern hatten die Bäckerei Bandemer. „Aber das ist schon 20 Jahre her.“ Ich komme aus Mockau, sagt Mario. „Und als Kind hat sie auch da gewohnt!“ Getroffen haben sie sich da allerdings nie. Erst: „Bei der Arbeit“, sagen beide, „bei DHL Express.“ Vier Jahre trennen die beiden, er ist 49, sie 53, heute macht das keinen Unterschied, für Teenager waren das Lichtjahre. Beide waren noch in anderen kriselnden Beziehung, als sie sich kennenlernten. Sie schrieb ihn über Facebook an, eine Comicfigur als Bild, um Kontakt in der Firma knüpfen. „Es war eigentlich nicht ernst gemeint“, sagt Isabell Kolditz. „Und jetzt sind wir immer noch glücklich zusammen“, sagt Mario Werner.

Es wurde mehr draus, die Treffen am Schladitzer See früh vor der Arbeit, die um vier begann, schweißten zusammen. „Um zwei!“, haben sie sich hier getroffen erzählen der Disponent und die Vorarbeiterin. Später der Zusammenzug, ihre Scheidung, mit einer Matratze auf einer noch leeren Wohnung fing alles an. „So hat sich das nach und nach entwickelt“, sagt Isabell Kolditz. „Wir sind jetzt fast acht Jahre zusammen, da haben wir uns gesagt, guck mal, das Datum ist schön, das nehmen wir jetzt mal“, beschreibt sie.

Hochzeitsvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die Gründe für die Hochzeit auch pragmatisch: „Wir sind ja nicht mehr ganz so jung, und wenn doch mal irgendwas ist und der eine oder andere krank wird ist es doch besser, ich find es ist besser.“ Die Vorbereitungen für die Hochzeit sind getroffen, auch wenn sie Pandemie-bedingt klein ausfallen wird: „Die laufen auf Hochtouren“, sagt Mario Werner. „Viele einladen darf man noch immer nicht.“ Aber: „Wir wollten das Datum haben, egal, wie“, sagt Isabell Kolditz. Der Gasthof in Glesien ist bestellt, die zweistöckige Hochzeitstorte und die Blumen auch, im Sommer wurden bereits die ersten Gäste geladen. Da galt noch, wer geimpft ist, kann kommen, im Notfall, habe die Standesbeamtin gesagt, ständen die beiden nur allein vor ihr.

Dank Lockerungen werden es am Dienstag wohl mehr. „Und dann hoffen wir, dass alle mit rein kommen können.“ Weil er 50 wird, soll im August eine größere Feier folgen. „Wir wollen alle beide mit Hut so ein bisschen auf Western-Art machen“, beschreibt er, der zunächst zerknautscht gelieferte Hut sei mittlerweile gerichtet. „Wir sind es nicht intensiv Westernfans, aber wir mögen es“, sagt Isabell Koditz.

Peggy und Ralf Beier heirateten am 07.07.2007 in Altenburg. Quelle: Mario Jahn

Weil die Sieben ihre Glückzahl ist

Peggy und Ralf Beier heirateten am 07.07.07 in Altenburg. Peggy wählt, wann immer es möglich ist, die Sieben: bei der Sitzreihe im Kino, selbst beim Programm-Kanal im Flugzeug. „Die Sieben ist meine Glückszahl“, sagt sie, „eigentlich von meiner ganzen Familie, ohne den Ursprung wirklich zu kennen.“

Die Traumhochzeit am 07.07.07 war dennoch blanker Zufall. Es ist Silvester 2006: Ralf Pikulski, stellt emotional ergriffen von Feuerwerk und Ausblick aus dem 9. Stock eines Leipziger Hochhauses die Frage aller Fragen, auch wenn er keinen Verlobungsring hat. Hauptsache, ein „Ja“. Das sie für ihn hat, der Termin auf dem Altenburger Standesamt wird vereinbart. Beide hat es von Berufs wegen nach Leipzig verschlagen, wollen aber unbedingt in der Heimat heiraten.

„Der Sommer wäre schön, der Juli noch besser, der Glückszahl meiner künftigen Frau wegen, habe ich der Standesbeamtin gesagt“, erinnert Ralf sich. „Ich habe sogar noch einen Termin am 7. Juli frei. Aber nur noch einen einzigen, im Bachsaal um 15.30 Uhr“, sagte die. Die beiden konnten ihr Glück kaum fassen. Der 07.07.07 und dann auch noch im Schloss. Kann es schöner werden?

Peggy und Ralf Beier heirateten am 07.07.07. Inzwischen verstärkt Tochter Lilly die Familie. Quelle: privat

Die Hochzeit selbst. Sie in Weiß, er im grauen Anzug, über 50 Gäste und seither der gemeinsame Familienname. Seit inzwischen fast 15 Jahren , die Liebe ist noch immer frisch. Das Rezept für eine glückliche Ehe? „Moment, da muss ich mal schnell googeln“, lacht Ralf. Er ist Verkehrsassistent in der Verkehrszentrale des Leipziger Flughafens und verrät damit ungewollt ihr Rezept. Ab und an mal Quatsch, fröhlich sein, nicht alles so ernst nehmen.

Oder wie es Peggy, examinierte Kinderkrankenschwester in der Kinderambulanz des Leipziger Herzzentrums, beschreibt: „Ralf ist meine beste Freundin, nur männlich. Also mein bester Kumpel, mit dem ich über alles reden kann.“ Für Tochter Lilly, die 2009 die Familie komplettierte, ist er es nicht minder. Den 15. Hochzeitstag wollen Peggy und Ralf Beier, wenn alles klappt, auf den Malediven feiern. Wie auch schon ihren zehnten, doch dieses Mal gemeinsam mit ihrer Tochter.

Von Ellen Paul und Manuel Niemann