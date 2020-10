25 Jahre: Ruderverein Grimma übersteht zwei Muldefluten

Grimma

Der Ruderverein Grimma feiert am 17. Oktober sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird um 9 Uhr am Bootshaus mit dem traditionellen Abrudern auf der Mulde eröffnet.

Die Mitglieder blicken auf eine bewegende Zeit zurück. Als am 9. Mai 1995 zehn Grimmaer den Verein neu gründeten, ahnte keiner von ihnen, dass die kommenden Jahre manche Prüfung mit sich bringen würden. Die Ruderfreunde hatten gerade ihr Domizil so gut wie fertig gestellt, als 2002 die Flut über Grimma hereinbrach und die meisten Häuser in der Altstadt unter Wasser setzte. „Nachdem wir die Boote aus dem Schlamm der Mulde gezogen hatten, war manch Bootskörper nicht mehr zu retten“, erinnert sich Vereinsvorsitzender Hubertus von Below. „Uns ging es da nicht anders als den vielen betroffenen Grimmaern.“

Große Solidarität nach Muldeflut 2002

Dank der spontanen Solidarität von Vereinen aus Marburg, Frankfurt und Berlin, die die Grimmaer Ruderer mit Booten und anderen Gerätschaften ausstatteten, blieb der Sport nicht auf der Strecke. Sepp Hoffmann, der heute als 2. Vorsitzender im Verein fungiert, erinnert sich auch noch gut an die hohe Einsatzbereitschaft beim Instandsetzen des Bootshauses. „Die Gemeinschaft hat es fester zusammengeschweißt,“ weiß er zu berichten.

Nur elf Jahre später setzte die nächste Flut erneut alles unter Wasser. „Nichtsdestotrotz lief bei uns dank der Erfahrungen von 2002 eine Art Automatismus an“, so Hoffmann. „Jeder wusste, was er zu tun hatte. Und so gelang es uns, die Boote und alle beweglichen Güter rechtzeitig auf den Schlosshof Döben zu bringen.“ Deshalb sei der Verein von größeren Schäden an den Booten verschont geblieben.

Doch erneut mussten Tonnen von Schlamm aus dem Bootshaus an der Mulde entfernt und entsorgt werden. Heute sieht es in der ehemaligen Großmühle so aus, als sei nie etwas gewesen.

Baustelle und Corona-Pandemie schränken Vereinsleben ein

Apropos Großmühle: Der Verein durfte das Gebäude auf Wunsch von Rosemarie Gleisberg, deren Mann einst die Großmühle betrieb, als Vereinsdomizil nutzen. Im Dezember 2018 verstarb die Förderin, die zugleich Ehrenmitglied war, im gesegneten Alter von 103 Jahren.

Die Baustelle an der Großmühle schränkte den Ruderbetrieb im vorigen Jahr ein, auch das 2020er-Vereinsleben fiel wegen der Corona-Pandemie sehr ruhig aus. Zumindest endete der Lockdown zu einem Zeitpunkt, der den Mitglieder noch ihr traditionelles Trainingslager am Eilenburger See ermöglichte.

Von Detlef Rohde