252 Abc-Schützen kommen in die Grundschulen der Stadt Grimma

Grimma

In den sieben kommunalen Grundschulen der Stadt Grimma werden am Sonnabend insgesamt 252 Abc-Schützen aufgenommen. Die meisten Mädchen und Jungen werden in der West-Grundschule „Bücherwurm eingeschult – 62 an der Zahl. Die Schule „Wilhelm Ostwald“ in Süd zählt 44 neue Erstklässler, Hohnstädt 41, Großbothen 24, Mutzschen 23, Nerchau 20 und Zschoppach 38. Das teilt auf Anfrage Rathaussprecher Sebastian Bachran mit.

Zum Schulstart 2020 hatten insgesamt 254 Kinder vom Kindergarten in die Grundschule gewechselt – die diesjährige Zahl ist also fast identisch. Die Kinder aus der ehemaligen Gemeinde Großbardau besuchen die Grundschule in Otterwisch – für die neuen Erstklässler gibt es also hier die Zuckertüte. Hinzu kommen die Erstklässler im freien Evangelischen Schulzentrum Muldental in Großbardau. Dazu liegen der Stadt Grimma keine Zahlen vor.

Busschule in der ersten Woche in Grimma

In der ersten Schulwoche steht Bachran zufolge das sichere und angemessene Verhalten im Schulbus und auf dem Schulweg auf dem Stundenplan der Schulanfänger. Gemeinsam mit der Regionalbus Leipzig GmbH würden die Erstklässler auf das Thema sichere Schulbeförderung im Rahmen des verkehrspädagogischen Konzepts „Busschule“ vorbereitet. Hier würden insbesondere das umsichtige und vorausschauende Handeln auf dem Weg zur Haltestelle, geordnetes Ein- und Aussteigen, Verhalten im Bus während der Fahrt, Freihalten der Türen, Abstellen der Ranzen und Bedeutung der Hinweisschilder im Bus erklärt. Dieses zusätzliche Angebot habe sich die letzten Jahre bewährt für einen guten Start der Schulanfänger.

Von LVZ