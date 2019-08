Frohburg/Kohren-Sahlis

Was ein Noborigama ist, was sich hinter dem Kürzel JaLiMeu verbirgt, wo man sich in duftendem Heu betten kann, welcher romantisch ausgemalte Konzertsaal in diesem Jahr ein Jubiläum begeht: All das ergründen kann man am 14. September mit der Leipziger Volkszeitung zur 26. LVZ-Wanderung. Die führt in den tiefen Süden des Landkreises Leipzig - der treffender hoher Süden zu nennen ist, wie sich am Zwicken in den Waden messen lassen wird. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 9. September anmelden.

Wanderung will immer wieder neugierig machen

Zum 100. Geburtstag der LVZ 1994 begründet, hat sich die Wandertour der Zeitung mit ihren Lesern und Freunden längst etabliert. Waren bei der Premiere in Gnandstein 40, 50 Nasen mit von der Partie, sind es seit Jahren konstant 400, 500 Wanderer, die diese Art Landpartie zu schätzen wissen. In Rekordjahren wurde diese Zahl sogar übertroffen. Um Rekorde aber geht es nicht, sondern um Weltanschauung im ursprünglichen Sinn, um das Entdecken von Neuem in der alt vertrauten Heimat, um gemeinsame Erlebnisse, um Austausch. Das Konzept erfuhr über die Zeiten deshalb auch keine grundsätzliche Wandlung, weil es immer von den Menschen und Institutionen vor Ort getragen wurde und wird: dem Tourismusverein Borna und Kohrener Land als Partner der allerersten Stunde, dem Kur- und Freizeitbad „Riff“ Bad Lausick, dem Staatsbetrieb Sachsenforst, den Kommunen des Alt-Kreises Geithain - in der aktuellen Auflage ist das Frohburg - den unzähligen Vereinen, Kirchgemeinden, Feuerwehren.

Heu, Hausmacher-Wurst und Töpferkunst

Nach dem 25. Wanderfest in Geithain nun wieder das Kerngebiet des Kohrener Landes: Am Lindenvorwerk starten die Gruppen, wie immer durch versierte Wanderführer begleitet. Linda wird durchquert mit einem Stopp an Zwickers Heuboden-Herberge. Hinauf nach Meusdorf geht es, wo Landwirt und Direktvermarkter Lutz Vogel auf seinem Vierseithof etwas über seine Arbeit erzählt. Der Bürgerverein JaLiMeu organisiert vor der alten Jahnshainer Schule die obligatorische Frühstücksrast und informiert über seine Pläne für dieses Gebäude. Außerdem kann man einen Blick in die Jahshainer Kirche direkt gegenüber werfen. Zweite Station in Jahnshain ist die Werkstatt des Töpfers mit französischen Wurzeln Jean-Christophe Watt. Danach führt der Weg durch die Felder und das Förstgen an den Ortsrand von Sahlis und hinunter ins schattige Tal der Maus. Zielpunkt ist die Wiese an der Lindigtmühle, wo ab dem Mittag das Wanderfest ausgerichtet wird. Das können auch jene besuchen, die die zwölf Kilometer lange Tour sich nicht mehr zutrauen.

Frohburger Feuerwehr-Orchester spielt auf zum Wanderfest

Apropos trauen: Weil der Schwindpavillon in Rüdigsdorf, der vor 180 Jahren in Betrieb ging, an diesem Tag für Trauungen gebucht ist, ist erst während des Wanderfestes (Beginn etwa 12 Uhr) eine Besichtigung möglich. Kein Problem, denn er ist nur wenige Gehminuten entfernt. Wenig Probleme bereiten sollte den Teilnehmern auch die Beantwortung der fünf Quizfragen, denn die Wanderführer gehen unterwegs nicht nur darauf ausführlich und unterhaltsam ein. Das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr gibt ein Konzert. Stände der Wander-Partner sind aufgebaut. Das Lindenvorwerks-Team kümmert sich um die Gastronomie.

Jetzt anmelden

Anmelden für die Wanderung kann man sich ab sofort. Das Telefon unter der Bornaer Nummer 03433/270721 ist Montag bis Donnerstag vom 10.30 bis 15 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr geschaltet. Dann erfährt jeder Teilnehmer seine aktuelle Startzeit. Vor Ort ist dann eine Startgebühr von drei Euro zu entrichten; Heranwachsende bis 15 Jahre zahlen einen Euro. Anmeldeschluss ist der 9. September.

