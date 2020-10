30 Jahre Einheit: Grimma am 3. Oktober Teil einer ZDF-Doku

Grimma

Wer am 3. Oktober um 19.30 Uhr das Zweite einschaltet, stößt auch auf Grimma. Denn Melanie Haack, Leiterin des ZDF-Studios Thüringen, und Peter Kunz, Chef im Studio von Niedersachsen, filmten für die Sendung „EINLAND – was uns zusammenhält“ auch in der Muldestadt. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit tourten die beiden Journalisten durch Deutschland und nahmen prominente Deutsche an Bord ihres Busses. In Grimma kam es dabei 18 Jahre nach der verheerenden Flut 2002 zu einer neuerlichen Begegnung von Altkanzler Gerhard Schröder ( SPD) und Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Am 1. September nahm Schröder dabei auch die neu entstandene Hochwasserschutz-Anlage und die im Wiederaufbau befindliche Roggenmühle in Augenschein und gab der LVZ Auskunft.

An der Grimmaer Mulde stehen sich zwei Männer gegenüber, die sich dort vor 18 Jahren schon einmal getroffen hatten: Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) und Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). Quelle: Thomas Kube

Was ist Deutschland 30 Jahre nach der Einheit – was hält das Land zusammen? Haack und Kunz suchten nach aktuellen Antworten auf die Frage, was gut und was schief lief in den drei Jahrzehnten – und vor allem: wie es um die gemeinsame Zukunft steht. Was hat die Menschen bewegt und geprägt, zusammengeschweißt und gespalten: Hartz IV, Fußball-WM 2006, der Eierwurf auf Helmut Kohl, die Flüchtlingskrise? Haack und Kunz lassen entscheidende Momente wieder aufleben.

Mit Gummistiefeln im zerstörten Grimma

Momente des Jubels, der Krise, des Glücks, aber auch der Trauer. Philipp Lahm, Schütze des ersten Tores bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, erinnert in der ZDF-Doku an die Euphorie des Sommermärchens – plötzlich war ganz Deutschland eine Mannschaft. Mit Altkanzler Schröder fuhr der Bus nach Grimma, wo der damalige Kanzler 2002 in Gummistiefeln in der vom Hochwasser zerstörten Stadt stand und Solidarität mit den Flutopfern zeigte. Zum Vollzug der Einheit merkt Schröder in der Doku kritisch an: „Das hätte respektvoller laufen können.“

Die Sängerin Stefanie Hertel begann ihre Karriere im Osten Deutschlands und lebt heute im Westen. Mit Katrin Göring Eckardt, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, ging es in ihre Geburtsstadt Friedrichroda in Thüringen. Dort besuchte sie mit dem ZDF-Team das Schloss Reinhardsbrunn, zu DDR-Zeiten ein Devisenhotel, nach der Wende von der Treuhand verkauft. Mit der 1976 geborenen Schauspielerin Denise M'Baye fuhr der Bus nach Mölln, wo sie einen Überlebenden des fremdenfeindlich motivierten Brandanschlags von 1992 traf. In den Bus stieg auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer ein, die 1989 geboren wurde und ihre junge Sicht auf Deutschland einbringt. Über Dankbarkeit, Begrüßungsgeld und goldene Leitplanken wiederum äußert sich Olaf Schubert am ehemaligen Grenzübergang Helmstedt-Marienborn. 3. Oktober, 19.30 Uhr, ZDF.

