Colditz

Als die Sachsen vor 30 Jahren auf den Straßen über die Staatsmacht triumphierten und im Westen die Sektkorken knallten, hielt sich ausgerechnet bei Gerold Kratzsch die Freude in Grenzen. Sein Telefon stand nicht still, Freunde und Kollegen gratulierten ihm. Doch Kratzsch, einer der führenden Filmplakate-Designer Deutschlands, blieb nachdenklich: Die Bundesrepublik werde nie mehr die gleiche sein, sagte er damals. Die Landsleute aus dem Osten würden das Land früher oder später verändern.

Gerold Kratzsch hatte schon als kleiner Junge seinen eigenen kritischen Kopf. Quelle: Haig Latchinian

Kratzsch, der Colditz als Fünfjähriger mit seiner Mutter Ruth verlassen hatte, war mit den großen Filmstars per Du: Er frühstückte mit Ingmar Bergman am Wannsee, zog mit Rainer Werner Fassbinder durch Münchens Bars, traf Romy Schneider, war zwei Tage privat bei Loriot. Für 200 Kinokracher machte Kratzsch die Poster. Das große Fressen. Der große Blonde. Das fünfte Element ... In der Spitze brütete Kratzsch über drei Plakaten gleichzeitig. Vor 30 Jahren erreichte das Genie die Kunde aus Leipzig, die Demonstration sei friedlich verlaufen.

Stolz auf Pfarrer Führer

Klar, trotz aller Zweifel freute er sich und war vor allem stolz auf einen Mann: Pfarrer Christian Führer. Wie damals erinnert sich Kratzsch auch heute, 30 Jahre danach, an jene schweren Stunden, als er Anfang der 1980er-Jahre eine ganze Nacht hindurch mit dem einst für Colditz zuständigen Kirchenmann redete. „Die Umstände hätten nicht trauriger sein können: Mein geliebter Vater Hans war gerade gestorben. Pfarrer Führer, der ihn Tage später persönlich in Colditz zu Grabe trug, saß lange neben mir und tröstete mich.“

Hans Kratzsch, der Vater von Gerold Kratzsch, starb am 30. Januar 1981 in Colditz. Quelle: Haig Latchinian

Kratzsch besuchte seinen Vater in Colditz oft. Als es diesem nach Nierenversagen immer schlechter ging, leugnete der das, wollte seinen Sohn im Westen nicht beunruhigen. Es sei nicht so schlimm. Schließlich wurde der Vater ins Krankenhaus auf Schloss Colditz gebracht. Für Gerold Kratzsch in Westberlin das sichere Zeichen, dass es ernst ist. „Ich war gegen 23 Uhr am Grenzübergang Dreilinden. Obwohl mein Vater auf Schloss Colditz im Sterben lag und jede Sekunde zählte, ließen mich die Volkspolizisten nicht passieren, pochten auf den Passierschein, der erst ab Mitternacht gültig war.“

Erinnerung an dramatische Autofahrt

Wegen des entsetzlichen Nebels in jener Winternacht konnte Kratzsch auf der Autobahn nur Schritt fahren. „Ich musste den Kopf aus dem Fenster strecken, um überhaupt was zu sehen. Man konnte ja nur bis zur Kühlerhaube gucken. An den Raststätten brannten Markierungsfeuer.“ Vor Leipzig riss der Nebel auf und der heute 75-jährige Künstler kann sich noch gut erinnern, wie er auf Höhe Schönbach den grellen Vollmond und das Colditzer Schloss erblickte: „Zwei Fenster waren erleuchtet, ich ahnte, dass es das Sterbezimmer meines Vaters war.“

Als er in der Klinik ankam, durfte er nicht zu seinem Vater. Wütend ging er zurück zum Elternhaus am Markt, wo seine Schwester Marion bereits wartete. Wenig später kam der Anruf aus dem Krankenhaus, der Vater sei verstorben: „Ich durfte ihn nicht mehr sehen“, schüttelt Kratzsch noch heute ungläubig den Kopf. Er ist traurig, dass er zu spät kam. Auf dem marmornen Grabkreuz, das er aus dem Westen mitbrachte, steht noch immer gut lesbar: „Lieber Papi, verzeih, wir haben dich zu spät verstanden ...“

Vom Ku’damm ins Kuhdorf

Kratzsch, der seine Schwester kurz darauf mit in den Westen holte, dadurch aber sein Vaterhaus verlor, bemühte sich nach der Wiedervereinigung sehr lange um das einst weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Schloßcafé. „Ich war es meinem Großvater und Konditormeister Richard schuldig, das Haus am Markt wieder in Familienbesitz zu bringen.“ Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt. 1993 wurde er Eigentümer und wechselte vom Ku’damm ins sächsische „Kuhdorf“. In den Folgejahren steckte er sein ganzes Geld in das Gemäuer.

Das Grab der Familie Kratzsch mit einer persönlichen Widmung für Vater Hans. Das Marmorkreuz brachte Sohn Gerold aus dem Westen mit. Quelle: Haig Latchinian

Die Ossis hätten die alte Bundesrepublik tatsächlich verändert. Ob das immer gut sei, daran habe er seine Zweifel, sagt der Querkopf. Auf wen er und seine Colditzer aber mit Recht stolz sein könnten, sei der einstige Colditzer Pfarrer Führer, der die Tradition des Friedensgebets mit nach Leipzig gebracht hätte. „Als er nach dem Tod meines Vaters die ganze Nacht bei mir war, merkte ich schon, dass er in Opposition zum Staate lebte. Dies verlangte Mut, den nur wenige hatten. Er sagte, es sei etwas in Bewegung ...“

Von Haig Latchinian