32-Jähriger übernimmt Colditzer Streichelzoo

Colditz

Zuletzt hatte sich der von seiner Krankheit gezeichnete Hans-Dieter Fischer nichts so sehr gewünscht wie einen Nachfolger. Bis er einen solchen gefunden hat, wollte der Zoodirektor, wie ihn seine Freunde augenzwinkernd nannten, noch durchhalten. Das waren ihm Lama Henry, Hängebauchschwein Kuno und Pony Manne allemal wert.

Obwohl ihm das Laufen immer schwerer fiel, war der Colditzer so oft er konnte bei seinen Tieren. Der Streichelzoo am Stadtrand war für ihn die beste Medizin. Und das, obwohl ihm Sturmtief Friederike arg zusetzte: Auf dem knapp sechs Hektar großen Waldstück stürzten über 100 Bäume um. Fischer jammerte nie. Der einstige Boxer, der keine 70 wurde, kämpfte bis zu seinem Tod.

Große Trauergemeinde

Zur Trauerfeier wurden sogar die Stehplätze knapp. Unter den Anwesenden auch jede Menge Kanuten. Fischer gilt als Gründungsmitglied des Kanuvereins – in Zeiten, als Colditz noch ein weißer Fleck auf der Karte der Wasserwanderer war. 15 Jahre stand er dem Klub vor, ehe er die Leitung in jüngere Hände gab. Fortan konzentrierte er sich auf seinen Streichelzoo.

Die Idee dazu kam ihm bereits als Herbergsvater. Mit Leib und Seele war der gelernte Koch und spätere Metzger für die Schulklassen da. Seine Ritteressen, Nachtwanderungen und Geisterstunden galten als legendär. Er brauchte für die Jugendherberge noch eine Attraktion, träumte schon damals von einem eigenen Tierreich zum Anfassen.

Bis zu seinem Tode führte Hans-Dieter Fischer den Colditzer Streichelzoo. Für sein Engagement wurde er von der Stadt Colditz mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Quelle: Haig Latchinian

Der Streichelzoo war geboren – und lebt fort. Der 32-jährige Stephan Schmidt hat dieser Tage den entsprechenden Pachtvertrag unterschrieben. Schmidt, der selber aus der Landwirtschaft kommt und in Methau im Kuhstall arbeitet, will das Lebenswerk von Hans-Dieter Fischer fortsetzen: „Ich kümmere mich zunächst vor allem um den Windbruch“, kündigt der Colditzer Fußballer an.

Neue Pächter setzt auf Unterstützung der Colditzer

Mit seiner Partnerin Felizitas hat er auch privat zwei Kühe. Die beiden Tiere sollen künftig ebenfalls im Streichelzoo grasen. Mindestens einmal täglich kommt Schmidt trotz seiner Schichtarbeit vorbei, um Ziegen, Schafe & Co. zu füttern. Er hofft auch weiter auf die Mithilfe der Colditzer: „Ab und zu stehen Eimer mit Kartoffeln, trockenem Brot und Gemüseschalen vor dem Tor.“

Das Areal soll auch weiter zugänglich bleiben. Ganz im Sinne des verstorbenen Zoodirektors. Der konnte sich besonders in Rollstuhlfahrer oder krebskranke Kinder hinein versetzen. Sie waren seine treusten Besucher. Auch für sie hatte er den Streichelzoo aus dem Boden gestampft. Colditz würdigte Fischer noch zu Lebzeiten mit dem Ehrenamtspreis, der höchsten städtischen Auszeichnung.

Von Haig Latchinian