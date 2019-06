Frohburg/Bad Lausick

Das Unternehmen Inexio will den Frohburger Ortsteil Tautenhain und den Bad Lausicker Ortsteil Ebersbach mit schnellem Internet versorgen. Der Netzausbau in den Dörfern sei so weit geschafft, doch jetzt komme das Unternehmen mit der Heranführung der Datenleitung von Geithain nicht voran, informierte der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) kürzlich den Stadtrat.

Er machte die Deutsche Bahn für die Verzögerung verantwortlich, denn die Bahnstrecke Leipzig – Bad Lausick – Chemnitz müsse unterquert werden. Doch das Genehmigungsverfahren dafür ziehe sich in die Länge. Das könne man nicht nachvollziehen.

Genehmigung zur Kreuzung der Bahnstrecke bereits seit Anfang März

Die Genehmigung zur Kreuzung der Bahnstrecke sei bereits Anfang März erteilt worden, sagt Bahnsprecher Holger Auferkamp auf Nachfrage. „Die zur Durchführung erforderlichen Schachtarbeiten wurden im Nachgang beantragt und Anfang Juni genehmigt.“ Das heißt: Aus Sicht des Bahnkonzerns kann das Unternehmen loslegen.

Das werde man auch schnellst möglich tun, bekräftigt Inexio-Sprecher Thomas Schommer der LVZ: „Wir gehen derzeit davon aus, dass unser Netz ab Ende Juli verfügbar ist.“ Die Sache sei komplex. Zum einen sei das Vorliegen einer Genehmigung nicht gleichbedeutend mit der Erlaubnis zum sofortigen Durchbohren des Bahndamms.

Vom Netzausbau profitieren 330 Haushalte in Tautenhain und Ebersbach

Er gehe aber davon aus, alle nötigen Unterlagen demnächst komplett zu haben, um in der kommenden Woche mit dem Bohren beginnen zu können. „Das Bohren selbst ist hier zum anderen komplizierter als sonst, denn unter der Trasse liegt Quarzit“, so Schommer. Die Experten meinten, deshalb mindestens sieben Werktage zu benötigen. Vom Netzausbau in beiden Orten sollen 330 Haushalte in Tautenhain und Ebersbach profitieren.

