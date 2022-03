350 Unterschriften für die Erweiterung der Trebsener Papierfabrik

Trebsen

Mit einem klaren Bekenntnis zu den Erweiterungsplänen der Papierfabrik „Julius Schulte“ gingen jetzt zwölf der 14 Trebsener Stadträte sowie Bürgermeister Stefan Müller (CDU) an die Öffentlichkeit. Sie entwarfen ein Positionspapier, sammelten dafür 350 Unterschriften und begannen, die Blätter an alle Haushalte der Stadt zu verteilen.

„Wir wollten kein Gegenbegehren auf den Weg bringen, sondern eine politische Botschaft aussenden“, sagt Markus Praprotnick (CDU) mit Verweis auf das von 500 Trebsenern unterschriebene Bürgerbegehren, das in einen Bürgerentscheid münden sollte, zu dem es nun aller Voraussicht nach nicht kommen wird.

Außer Regina Lyko (Bürgerinitiative für eine sichere Zukunft) und Andreas Hufnagel (NPD) haben alle Abgeordneten das Papier unterzeichnet. Hinzu kommen rund 350 Bürger aus Trebsen und Umgebung, darunter Verantwortungsträger aus Wirtschaft und Kultur, von Trägern sozialer Aufgaben, Kirchen, Vereinen und Feuerwehren sowie – zum Teil auswärts wohnende – Mitarbeiter der Papierfabrik. Wer ebenfalls unterschreiben will, kann sich an die Stadträte wenden, Listen liegen zudem in der Physiotherapie Mandy Thierbach in Trebsen und bei der Orthopädieschuhtechnik Sedlaczek in Altenhain aus.

Argumente für Erweiterung

„Entgegen den vielen Falschinformationen und negativer Meinungsmache, arbeiten wir dafür, dass die Menschen hier in der Stadt Trebsen und ihren Ortsteilen Altenhain, Neichen und Seelingstädt gut leben, arbeiten, ihre Freizeit verbringen können und langfristig eine Lebensperspektive haben“, heißt es in dem Schreiben. Die Initiatoren werben unter anderem für den Erhalt der Eigenständigkeit der Stadt sowie die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Weiter geht es ihnen um den Ausbau der Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Feuerwehren, eine kontinuierliche Vereinsförderung, die Entwicklung von Kulturangeboten sowie den Erhalt historischer Gebäude und Kultureinrichtungen. „Wir wissen aber auch, dass die Umsetzung dieser Maßnahmen finanziert werden muss“, erklären sie. Jeder Industriearbeitsplatz in der Stadt mit ihrer Null-Euro-Pro-Kopf-Verschuldung sichere künftige Steuereinnahmen für die Gemeinschaft und solide Einkommen.

Für verbales Abrüsten

„Wir wollten zeigen, dass nicht alle gegen die Erweiterung der Papierfabrik sind“, argumentiert Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft). Und Volker Killisch (Wählervereinigung Altenhain) fügt an: „Wir beweisen damit, dass es auch Leute gibt, die dafür sind.“ Für ein verbales Abrüsten wirbt Praprotnick: „Ich erlebte nie zuvor so viele Beleidigungen und Anschuldigungen, ich sei korrupt, wie in den vergangenen zwei Jahren. Trotzdem versuche ich, mit Kritikern vernünftig umzugehen.“

