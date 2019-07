Colditz/Zschadraß

In Zschadraß wurde am Montagabend, 22. 30 Uhr, in einer Klinik im Park Feueralarm mittels eines Brandmeldeknopfes ausgelöst. Mehrere Feuerwehren und die Polizei waren angerückt – vergeblich, wie sich zeigte.

Einen Brand gab es nicht. Als Auslöser konnte ein 40-jähriger Betäubungsmittelkonsument bekannt gemacht werden. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Missbrauch von Notrufen.

Von thl