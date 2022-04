Grimma/Höfgen

Lämmermarkt und Morristanzfest – unter diesem Begriffspaar hat sich das von der Denkmalschmiede Höfgen seit Jahrzehnten am 1. Mai eines jeden Jahres veranstaltete große Familien-Happening in den Köpfen der weit über die Grenzen des Landkreises hinausreichenden Fangemeinde festgesetzt.

Doch ausgerechnet nach dem Corona-Neustart werden an diesem Sonntag, an dem der Lämmermarkt zum 40. Mal in der Denkmalschmiede und auf dem weitläufigen Gelände vor deren Toren über die Bühne gehen wird, die kultigen Morristänzer aus der Messestadt fehlen. „Die Formation befindet sich im personellen Umbruch. Sie ist aber coronabedingt in den vergangenen Monaten nicht in dem Umfang zum gemeinsamen Proben gekommen, dass sie in einem öffentlichen Rahmen auftreten möchte“, berichtet Hauptorganisatorin Kristina Bahr.

Coronabedingte Proben-Defizite: Die Leipziger Morristänzer werden in diesem Jahr in Kaditzsch nicht den Winter tänzerisch vertreiben. Quelle: Denkmalschmiede

Umfangreiches Programm

Das Programm wierd gleichwohl einmal mehr umfangreich sein. So wird zum wiederholten Mal die Lose Skiffle Gemeinschaft mit von der Partie sein, wird mit Lysann Rücker ein Weltstar im Bereich des Stepptanzes den Lämmermarkt-Gästen ihre Aufmachung machen und nicht zuletzt Reggae-Star Fitta Warri Stargast der Jubiläumssause einheizen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er wird gemeinsam mit den Volksmusikern von ,Wirbeley’ auftreten, was eine ungewöhnliche Kombination darstellt, auf die ich selbst gespannt bin“, so Bahr. Ihr zufolge ist der Lämmermarkt seit seiner Premiere lediglich in den beiden Corona-Jahren ausgefallen. „Begonnen hat alles mit einem Gänsemarkt, unter dem Namen Lämmermarkt fand die Veranstaltung erstmals 1980 statt.“

Stöbern ausdrücklich erlaubt: Der Flohmarkt gehört zum Lämmermarkt wie die Lämmer selbst. Quelle: Roger Dietze

Alternative zur Mai-Demonstration

Als Alternative zur staatlich verordneten Mai-Demonstration muss sich die Veranstaltung heute Gott und Zehntausenden „Wir sind Das Volk“-Rufern sei Dank nicht mehr definieren. Lang, lang ist es her, dass der „Vater“ der überregional ausstrahlenden Traditionsveranstaltung, Denkmalsschmiede-Geschäftsführer Uwe Andrich, diese ins Leben rief, um mit dem Verweis auf „kulturelle Verpflichtungen“ den staatlich verordneten Maifeiern galant aus dem Weg zu gehen.

Eine guter Anlass zum Mai-Feiertag die eigenen vier Wände zu verlassen, ist das Familienevent aber auch heute noch. Den zweimaligen Ausfall des Lämmermarktes zum Anlass zu nehmen, um mit der 2019 veranstalteten 39. Auflage einen Schlussstrich zu ziehen, solcherart Gedanken gab es laut Bahr nicht mal ansatzweise. Aber: „Zugegebenermaßen stellen in diesem Jahr die Vorbereitungen samt der Herrichtung des Festgeländes für unser kleines Team eine besondere Herausforderung dar.“

Weitere Informationen zu den Eintrittspreisen und zum Programm sind unter www.hoefgen.de/Veranstaltungen/Termine verfügbar.

Von Töpferwaren bis Mode: Auch beim 40. Lämmermarkt werden in Kaditzsch wieder viele (Kunst-)Handwerker ihre Stände aufgebaut haben. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze