Grimma

Als der SV 1919 Grimma im Juni in kleiner Runde sein 100-jähriges Bestehen feierte, standen auch die elf Abteilungsleiter kurz im Rampenlicht. Einer von ihnen ist Martin Birnbaum (67), ein Mann, den Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger als Institution bezeichnet. „Ohne ihn gäbe es den Schwimmsport in Grimma nicht“, ist der Rathauschef überzeugt. Birnbaum sei bescheiden und still, aber unheimlich agil, lobt das Stadtoberhaupt.

Beim Grimmaer Schwimmen gilt Martin Birnbaum als Mann der ersten Stunde. Gleich nach dem Gründungsjahr der Abteilung stieg er ein und baute sie ab 1973 mit auf. Seitdem ist er ihr als Übungs- und später auch Abteilungsleiter treu geblieben. Mittlerweile 46 Jahre. Der damalige Vereinschef Gottfried Rostock war es, der Birnbaum für den Schwimmsport angelte, ein Sport, der Birnbaums zweite Liebe wurde.

Bezirksspartakiadesieger im Geräteturnen

Martin Birnbaum wuchs in Grimma auf, machte hier sein Abitur und nahm danach an der DHfK Leipzig ein Studium zum Diplomsportlehrer auf. Auch wenn sein Herz zunächst fürs Geräteturnen schlug und er in dieser Sportart sogar Bezirksspartakiadesieger wurde, stieß er schon als Student zur Schwimmabteilung des heutigen SV 1919 (damals BSG Motor Grimma).

Nach dem Studium, als er zunächst in Nerchau und Hohnstädt als Sportlehrer arbeitete, absolvierte Birnbaum eine Übungsleiter-Ausbildung im Schwimmen – bis zur höchsten Stufe. Und schon 1979 machte er schließlich sein Hobby zum Beruf. Im neu aufgebauten Grimmaer Trainingszentrum für Sportschwimmen begann er – angestellt beim Deutschen Turn- und Sportbund – als hauptberuflicher Trainer und half fortan, Schwimmtalente zu schmieden. Die erste Sportlerin, die Grimma zum SC DHfK Leipzig delegierte, war Ina Priemer, die 1982 bei der Jugend-Europameisterschaft in Innsbruck Vierte über 800 Meter Freistil wurde. Noch heute freut sich Birnbaum über ihren Erfolg.

Viele Jahre der Chef der Grimmaer Schwimmhalle

Nach dem Mauerfall setzte sich der Grimmaer noch einmal auf die Schulbank, ließ sich zum Fachangestellten für Bädertechnik ausbilden und fing in der Schwimmhalle an, die er dann von 1995 bis zum Altersteilzeit-Ruhestand 2012 leitete. Nach der Wende übernahm er auch das Ruder der Schwimmabteilung und agierte fortan nicht nur als Übungs- sondern auch als Abteilungschef. Und auch wenn Birnbaum außer Delfin alle Schwimmarten in seinem nassen Element beherrscht – ein Wettkampfschwimmer war er nie. Sein Metier ist es, am Beckenrand zu agieren.

2017 erhielt Martin Birnbaum das Grimmaer Ehrenwappen – hier mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (l.). Quelle: Frank Schmidt

Momentan zählt die Abteilung 145 Mitglieder, vorwiegend Kinder und Jugendliche. „Mehr verkraften wir auch nicht“, betont der 67-Jährige. Werbung müsse man nicht machen, so hoch sei jedes Jahr nach den Sommerferien die Zahl der Neuanmeldungen. Und Birnbaum schwört auf sein Team. Die acht Übungsleiter „sind mit Herzblut bei der Sache“, kann er sich auf seine Truppe ebenso verlassen wie auf die engagierten Eltern und treuen Sponsoren. „Ohne sie alle würde es nicht gehen.“ Birnbaum lobt auch die Stadt Grimma, die für gute Trainingsbedingungen sorge. So steht mit der Schwimmhalle nicht nur ein exzellenter Trainingsort zur Verfügung, für Kinder und Jugendliche fallen auch keine Hallengebühren an.

Grimma ist auch heute noch Talenteschmiede

Von 1991 bis vorläufig 2018 war Grimma ein anerkannter Talentestützpunkt Sachsens. „Derzeit haben wir zwei Mädchen und drei Jungs beim Landesstützpunkt in Leipzig“, sagt Birnbaum stolz. Ein weiteres Mädchen folgt in diesem Jahr. Im Gegensatz zu DDR-Zeiten sind diese Kinder weiterhin für den SV 1919 Grimma am Start. Die Muldestadt gelte nach wie vor als Talenteschmiede, weiß Birnbaum, der auch sorgfältig die Chronik seiner Abteilung führt. Sie ist lückenlos und hat mittlerweile das 18. Buch erreicht.

Wenn die Masters der Abteilung Schwimmen sich einen Birnbaum statt einem Schwimmer auf das Wettkampfshirt drucken lassen, dann spricht das für sich. Viele Sportler und Talente sind in die Schule von Martin Birnbaum, Abteilungs- und Übungsleiter Schwimmen des SV 1919 Grimma, gegangen. Quelle: privat

Als Abteilungsleiter sitzt Birnbaum viel am Schreibtisch; den Reiz seines Ehrenamtes findet er eher als Schimmlehrer am Beckenrand. Er streicht den Lohn ein, „wenn man sieht, dass es den Kindern Spaß macht und sie mit glänzenden Augen auf dem Siegerpodest stehen“. Lob für seine engagierte Arbeit bekommt Birnbaum auch von Vereinspräsidentin Nadine Gürnth: „Wenn die Masters der Abteilung Schwimmen sich einen Birnenbaum statt einem Schwimmer auf das Wettkampfshirt drucken lassen, dann spricht das für sich.“ Viele Sportler und Talente seien in Birnbaums Schule gegangen; nicht nur die Schwimmtechniken, sondern auch die entscheidenden Eigenschaften für ein Team könne er den jungen Schwimmern nahe bringen. „Es ist beispielhaft, wie er seine Abteilung beständig und erfolgreich führt“, freut sich die Präsidentin.

Sportliche Familie Birnbaum

Übrigens sind auch die zwei Kinder von Ursula und Martin Birnbaum Schwimmer geworden. Während Sohn Sven 2005 die Badekappe an den Nagel hing, blieb Tochter Heike der Sportart treu und hat im SV 1919 als Übungsleiterin die große Leistungsgruppe unter ihren Fittichen. Und auch die beiden Enkel sind schon sportlich unterwegs. Sie bevorzugen allerdings Fußball und Tanz.

Von Frank Prenzel