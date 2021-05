Obwohl erst nach der Wende errichtet, konnten im Grimmaer Werk der EGE GmbH dieser Tage die Sektkorken knallen. Denn der Mutterbetrieb im ostwestfälischen Verl wurde vor 50 Jahren gegründet. Der Aufbau des Werkes an der Mulde ist mit einem Namen verbunden.

