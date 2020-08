50 neue Haltepunkte: Rufbus startet in Colditz

Colditz

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) erfährt in Colditz eine Stärkung: Die Stadträte stimmten auf ihrer August-Sitzung für einen Vertrag zwischen der Stadt und der Regionalbus Leipzig GmbH zur Einrichtung eines sogenannten Rufbusses im Stadtgebiet. Den Hintergrund dafür bildet das Projektvorhaben „Muldental in Fahrt“, das in seiner dritten Ausbaustufe die Einrichtung eines Stadtverkehrs vorsieht, der in Bad Lausick, Grimma und Brandis bereits installiert worden ist.

Rufbus bindet Dörfer rund um Colditz ein

In Colditz wird das Projekt noch einmal um den Bereich des „nachfrageorientierten Nahverkehrs“ erweitert. Mit dem Rufbus, mit dem die Dörfer rund um Colditz flexibel an den ÖPNV angeschlossen werden, wird die Schlossstadt zum großflächigen, Ende des vergangenen Jahres vom Kreistag des Landkreises Leipzig befürworteten Pilotprojekt. Dieses beinhaltet die Möglichkeit des Ansteuerns von Wunschhaltestellen zwischen den Ortsteilen sowie innerhalb der Stadt, wofür 17 neue Haltestellen errichtet werden. Unter anderem auch in den Ortsteilen Erlln und Zschirla, womit diese erstmals einen Anschluss an den ÖPNV erhalten.

50 neue Haltepunkte werden angefahren

Im Ergebnis des Projektes sollen über 50 Haltestellenmöglichkeiten für eine neue Mobilität sorgen. Das Rufbus-System ermöglicht es, mit einem Vorlauf zwischen einer Stunde und bis zu sieben Tagen zu einer beliebigen Uhrzeit innerhalb des Zeitkorridors zwischen 8 und 12 Uhr sowie 15 und 20 Uhr eine Fahrt wahlweise per Telefon, App oder über das Internet zu bestellen. Dabei wird der Fahrgast von einer Wunschhaltestelle innerhalb der Rufbus-Region zu einer anderen befördert. Von dem neuen Service noch nicht profitieren werden vorerst die Einwohner der Ortsteile Schönbach, Zschetzsch, Sermuth, Lastau und Leisenau, da diese entweder vom Plusbus respektive von Taktbussen bedient werden.

Gute Erfahrungen in Bennewitz und Machern

Nach Bennewitz und Machern Ende vergangenen Jahres richtet die Regionalbus Leipzig GmbH in Colditz ihren zweiten Rufbus ein. „In Bennewitz und Machern ist er angenommen worden, wenngleich nicht exzessiv“, berichtet Thomas Fröhner, Leiter Organisation bei Regionalbus. Anders als bei der Premiere des Rufbusses im Landkreis Leipzig ersetze dieser in Colditz eine bestehende Linie, nämlich den Stadtbus A, der laut Fröhner mit dem nächsten Fahrplanwechsel ebenso wie einige weitere Linien eingestellt wird. „Für die Fahrgäste bedeutet der Rufbus einen Service-Zuwachs, und uns hilft er, wirtschaftlicher zu arbeiten, weshalb dem Projekt eine Win-win-Strategie zugrunde liegt“, so Fröhner, der ausdrücklich betont, dass es sich bei dem neuen Angebot nicht um einen Taxi-Service handelt. „Es gelten die allgemeinen Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmungen des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes.“

Der offizielle Startschuss für das Projekt erfolgt in Colditz am 31. August mit der Aufnahme des Betriebes der Rufbus-Linie 624.

Von Roger Dietze