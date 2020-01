550 Besucher bei Forum zur Naunhofer Bürgermeisterwahl

Naunhof

Ihr enormes kommunalpolitisches Interesse bewiesen die Naunhofer am Donnerstagabend wieder einmal mit Bravour. Kein Platz blieb frei in der Parthelandhalle, als sich die fünf Kandidaten fürs Bürgermeisteramt der Diskussion stellten. Reichlich 550 Besucher hörten sich die Botschaften von Ute Blosfeld ( AfD), Anna-Luise Conrad (parteilos, nominiert durch die CDU), Michael Eichhorn (Linke), Jörn Köckritz ( Bündnis 90/Grüne) und Frank Stabler ( FDP) an.

Die Stadt hatte es ihnen überlassen, die Veranstaltung zu organisieren und den Saal einzuräumen. Als Moderator gewannen sie Norbert George, der darauf hinwies, diese Aufgabe nicht als Pfarrer der Stadt, sondern als Privatmann übernommen zu haben. Seine Spielregel lautete: Keine Frage darf an einen einzelnen Kandidaten gerichtet werden, jede ist allen zu stellen. Die ersten beiden formulierte er selbst, die anderen kamen aus dem Publikum.

Was motiviert Sie, Bürgermeister werden zu wollen?

Mit blauem Schal: Ute Blosfeld (AfD). Quelle: Thomas Kube

„Ich glaube, die Naunhofer wünschen eine Veränderung. Ich komme von außen und habe einen neutralen Blick“, sagt Blosfeld, die in Riesa wohnt. „Und ich bin eine Frau, habe damit in einigen Dingen eine andere Sichtweise.“

Im Pullover: Frank Stabler (FDP). Quelle: Thomas Kube

Die anderen Bewerber leben in Naunhof oder einem Ortsteil, wie Stabler, der von Stagnation und mangelnder Transparenz spricht, was er ändern wolle. Außerdem traue er sich zu, Finanzen und Risikoabschätzungen unter die Lupe zu nehmen.

Ganz in Schwarz: Anna-Luise Conrad (parteilos). Quelle: Thomas Kube

Conrad ist es wichtig, den unternehmerischen Aspekt in die Verwaltung hineinzutragen. „Ich bin jung, frisch, habe Ideen, die ich gemeinsam mit den Bürgern ausgestalten möchte“, versichert sie. Im Landratsamt, wo sie arbeitet, wisse sie, wo die Stellschrauben sind und wie man sie bedienen muss. Mit den Einwohnern habe sie vor, auf Augenhöhe zu sprechen.

Mit Krawatte: Jörn Köckritz (Bündnis 90/Die Grünen). Quelle: Thomas Kube

Köckritz verweist auf seinen beruflichen Werdegang, in dem er als Koordinator und Berater in verschiedenen Unternehmen weltweit Verantwortung übernahm, Leute einzustellen, zu führen und – wenn es sein musste – sich von ihnen zu trennen. Außerdem will er mit den Bürgern eine Vision entwickeln, wo Naunhof in 20 Jahren stehen soll.

Ohne Schlips: Michael Eichhorn (Die Linke). Quelle: Thomas Kube

„Als Stadtrat kenne ich die Geschichten hinter den Konflikten und habe die Lösungsansätze dafür“, meint Eichhorn. Seine drei Prioritäten seien Ausbau der sozialen Infrastruktur, offenes Ohr für die Vereine und Aktualisierung des Flächennutzungsplans.

Wie würde bei Ihnen die Balance zwischen Verwalten und Gestalten aussehen?

Eichhorn stellt sich einen Alltag mit vielen Verwaltungsaufgaben vor, will aber auch bei großen Einsätzen der Feuerwehr mit raus fahren und sich jedes Jahr mindestens einmal in jedem Ortsteil dem Gespräch stellen. Köckritz möchte die Bürgermeisterarbeit auf viele Schultern in einer bürgerorientierten und effizienten Verwaltung verteilen. „Ich würde fördern, aber auch fordern“, sagt er.

Gelungene Moderation: Norbert George (stehend) führt parteipolitisch neutral durch den Abend. Quelle: Thomas Kube

Conrad ist sich sicher, dass Naunhof mit seinen Ortsteilen unter ihrer Regie anderen Kommunen wettbewerbsfähig entgegentreten kann. „Mit mir werden Sie in sieben Jahren eine strukturelle Personalentwicklung in der Verwaltung mit Weiterbildungen erleben“, verspricht sie. Es müsse Mitarbeiter mit Fachwissen geben. Stabler möchte die Verwaltung dazu bringen, Dienstleister zu werden, dazu bedürfe es neuer Stellenbesetzungspläne. Blosfeld richtet sich auf einen 24-Stunden-Job ein, bei dem die Einwohner das Wichtigste seien. Hobbys und ihre Familie sieht sie als wichtig an, um Kraft für die Arbeit zu schöpfen.

Was haben Sie in den ersten 100 Tagen vor?

Auf die Frage von Zimmerer Ralf Peuckert geht zuerst Conrad ein. „Ich möchte die personellen und finanziellen Ressourcen der Stadtverwaltung ansehen, ein strukturiertes Organigramm erstellen, um den Bürgern zu sagen, wer für was zuständig ist“, kündigt sie an. Darüber hinaus will sie ein schulübergreifendes Jugendparlament und eine digitale Bürgermeister-Sprechstunde einführen. Köckritz würde erst mal in die Verwaltung reinschauen und den Bürgern bei Ortsbegehungen zuhören, bevor er mit Aktionen beginnt. Auf die Schnelle könnten aus seiner Sicht aber schon mal mehr Mülleimer aufgestellt werden.

Enormes Interesse: Reichlich 550 Besucher füllen die Naunhofer Parthelandhalle. Quelle: Thomas Kube

Stabler nimmt sich vor, zunächst das Konzept für den Ausbau der Grundschule auf den Prüfstand zu stellen, das er in seiner jetzigen Form nicht mittragen kann. Eichhorn möchte sich im Gegensatz dazu genau auf diese Erweiterung konzentrieren. Er will auch schnell einen Haushalt beschließen lassen, um handlungsfähig zu sein. Außerdem liegt ihm daran, die Verwaltung hinter sich zu bringen. Auch Blosfeld legt Wert auf einen zügigen Etatbeschluss. Eine Einwohnerversammlung und Besuche der Ortschaftsräte würden zu ihren ersten Schritten zählen.

Welche Strategie haben Sie, das Gewerbe zu fördern?

Peuckert legt diese Frage nach, und alle sprechen sich dafür aus, Betriebe, Handwerk und Handel unbürokratisch unterstützen zu wollen. Eichhorn möchte Mitglied im Gewerbeverein werden, Köckritz will Altlasten sanieren, um dort Gewerbe zum Beispiel aus der IT-Branche, anzusiedeln. Conrad stellt sich eine städtische Plattform für Vertreter der Wirtschaft vor. Stabler will alles vermeiden, was Unternehmer vertreibt. Da er selber einer sei, wisse er, welch harte Regularien Naunhof hat. Geht’s nach Blosfeld, werden Genehmigungen beschleunigt.

Was würde Ihr Arbeitgeber sagen, wenn er jetzt hier wäre?

Mit dieser Frage zielt Jens Redmann wohl auf Blosfeld ab, im Dezember hatte er schon öffentlich die Richtigkeit ihrer biografischen Angaben in Zweifel gezogen. „Ihnen beantworte ich keine Fragen, Sie haben mich mehrfach beleidigt“, erwidert sie, was die einzigen Buh-Rufe des Abends nach sich zieht. Die Statements der anderen Bewerber geraten da zur Nebensache.

Möchten Sie den Arbeitskreis Umwelt und Naturschutz wiederbeleben?

Trotz mehrerer Bitten hatte Bürgermeister Volker Zocher (parteilos), der dem Wahlforum im Übrigen fernblieb, das Gremium aus Stadträten und Vertretern des Grünen Tischs schon über ein Jahr lang nicht einberufen, was Gernot Heinze zu seiner Frage veranlasst. Alle fünf Kandidaten versprechen, den Arbeitskreis zu reaktivieren. Umweltdinge müssten bei jeder Baumaßnahme bedacht werden, fordert darüber hinaus Eichhorn. Köckritz will außerdem ein Umweltkonzept für Naunhof erarbeiten, Conrad sachverständige Bürger in die Stadtratsarbeit integrieren. Blosfeld plädiert für die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen. Stabler möchte einfach nur, dass die Stadt grüner wird.

Wie kann Naunhof behindertengerechter werden?

Auf die Frage von Frank Wetendorf sagt Blosfeld, sie müsse sich erst einmal kundig machen, wie es in Naunhof um Stufen und Bordsteinabsenkungen bestellt ist. Geschäftsinhaber Stabler bedauert, dass es in der Langen Straße aus Platzgründen keine Alternative zu den Stufen in die Geschäfte gibt. Laut Conrad wurde bisher zu wenig an barrierefreien Wohnraum gedacht, sie kann sich einen Behindertenbeirat vorstellen. Köckritz findet, für alle öffentliche Gebäude gehöre sich ein barrierefreier Zugang. Eichhorn würde sich den Integrationsbeauftragten des Landkreises einladen.

Wie kommt Naunhof zu preiswertem Wohnraum?

Ein Zuzügler kritisiert, dass Bauland in Naunhof sehr teuer wäre. Blosfeld sagt ihm, einer ihrer wichtigsten Punkte sei es, bezahlbare Wohnungen für junge Familien und Senioren zu schaffen. Leider gebe es derzeit keine staatlichen Beihilfen dafür. Köckritz widerspricht: „In Leipzig laufen gerade Förderprogramme. Wir brauchen nur einen Investor, der da mitmacht.“ Er wie auch Conrad wollen aber nicht nur auf Investoren setzen, sondern ebenso die kommunale Wohnbau GmbH als Partner gewinnen. Eichhorn und Stabler sehen vorrangig die öffentliche Hand in der Pflicht.

Ruhige Veranstaltung

Reichlich zwei Stunden dauert das Forum, auf dem noch einige andere Fragen besprochen werden. Zu den von manchen befürchteten Tumulten kommt es nicht, jeder Bewerber erhält Applaus. Am 19. Januar sollen die Naunhofer an den Wahlurnen entscheiden, wer ab April die Geschicke der Stadt leiten wird. Erhält niemand über 50 Prozent der gültigen Stimmen, folgt am 2. Februar ein zweiter Wahlgang, bei dem die einfache Mehrheit ausreicht.

