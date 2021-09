Landkreis Leipzig

Filme schneller downloaden, Videos in HD-Qualität genießen und Events im Livestreams verfolgen – dafür will Mobilfunkbetreiber Vodafone sein 5G-Netz im Landkreis Leipzig ausbauen. In Grimma sei jetzt die erste neue 5G-Mobilfunkstation in Betrieb genommen worden, teilte das Kommunikationsunternehmen mit. Erste Kunden würden mit der neuen Breitbandtechnologie versorgt.

Weitere Standorte im Landkreis Leipzig folgen bis Mitte 2022

„An 16 weiteren Vodafone-Standorten im Kreis wird die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut“, kündigt Vodafone an. Die Projekte würden in Zwenkau, Borsdorf, Borna, Pegau, Regis-Breitingen, Grimma, Frohburg, Colditz, Wurzen, Lossatal, Markkleeberg und Otterwisch realisiert. „Mittelfristiges Ziel ist es, möglichst die gesamte Bevölkerung im Kreis an das 5G-Netz anzubinden“, erklärt Vodafone. Um ein flächendeckendes 5G-Netz herzustellen, werde der Anbieter zunächst die bereits vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur weitgehend mitnutzen und seine 5G-Antennen, wo immer es möglich ist, an den bestehenden Standorten im Kreis in Betrieb nehmen.

Vodafone unterhält 102 Mobilfunkstationen – Nachrüstung erfolgt schrittweise

Bereits jetzt existieren zwischen Wurzen und Geithain 102 Mobilfunkstationen, die nun nach und nach mit zusätzlicher 5G-Technologie aufgerüstet werden sollen. Die Stationen befinden sich an Masten, auf Aussichts- oder Kirchtürmen, aber auch auf Dächern von Rathäusern, Büro- oder Wohnhäusern. Station für Station werde 5G im Laufe der nächsten Jahre dort installiert, erklärt Vodafone.

LTE-Löcher werden gestopft - Station in Geithain als nächstes geplant

Um bestehende LTE-Funklöcher zu stopfen oder Regionen erstmals anzubinden, werde als nächstes ein LTE-Bauprojekt in Geithain realisiert. „Zudem werden wir an fünf vorhandenen LTE-Stationen in Borna, Frohburg, Rötha und Otterwisch zusätzliche LTE-Antennen anbringen, um die Kapazitäten und Geschwindigkeiten im Einzugsbereich dieser LTE-Stationen zu steigern“, heißt es in der Presseerklärung abschließend.

Von sp