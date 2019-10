75 Jahre nach dem Warschauer Aufstand: Colditzer in Polen

Warschau/Colditz

Wenn das Heinrich Böker noch hätte erleben können. Der inzwischen verstorbene Gründungsvater des Vereins für Städtepartnerschaften und internationale Begegnungen wäre stolz auf seine Colditzer gewesen. Zu Ehren der Opfer des 63 Tage währenden Warschauer Aufstandeslegte die 25-köpfige Delegation aus der Schlossstadt am Freitag einen Kranz in der polnischen Hauptstadt nieder.

Erinnerung an die Kämpfer der Armia Krajowa

75 Jahre nach der blutigen Niederschlagungder größten bewaffneten Erhebung gegen die deutschen Besatzer in Europa während des Zweiten Weltkriegs gedachten die Colditzer der fast 250.000 Toten, zumeist Zivilisten. Die rot-weißen Nelken, die Diana Beißer vom Blumengeschäft in der Badergasse gebunden hatte, erinnern an die oft jungen Kämpfer der Armia Krajowa: Diese wollten lieber im Stehen sterben, als auf Knien leben.

Bürgermeister Robert Zillmann, Bernd Petschick, Vorsitzender des Städtepartnervereins, die Stadträte Manfred Heinz sowie Till Brandt und all die anderen Colditzer haben eine direkte Beziehung zu den dramatischen Ereignissen. Der Kommandeur der polnischen Heimatarmee, Tadeusz Bór Komorowski, saß nach der Kapitulation vom 5. Februar bis zum 12. April 1945 auf Schloss Colditz ein. Er war es, der an jenem 1. August 1944 den Befehl zum Warschauer Aufstand gegeben hatte.

Offizier Tadeusz Bór Komorowski, ehemaliger Insasse Schloss Colditz. Quelle: Archiv

Als militärischer Arm des polnischen Untergrundstaates unterstand die Heimatarmee der polnischen Exilregierung in London. Daher galten deren Offiziere nicht als Freiwild, sondern wurden nach Kriegsrecht verurteilt. In seiner Haftzeit auf Schloss Colditz hielt Bór Komorowski zahlreiche Vorträge vor der dort ebenfalls festgesetzten britischen Generalität. Er informierte sie über die Armia Krajowa und die polnische Sicht auf den Krieg.

140 hochrangige polnische Offiziere saßen in Colditz ein

Neben Bór Komorowski wurde in Colditz ein weiterer polnischer Nationalheld weggesperrt: Admiral Józef Unrug, einstiger Kommandeur der polnischen Marine. Insgesamt waren rund 140 hochrangige polnische Offiziere im Schloss interniert. „An sie erinnert im hinteren Schlosshof eine Gedenktafel“, sagt Cornelia Kasten. Die Geschäftsführerin der Gesellschaft Schloss Colditz reiste dieser Tage ebenfalls mit in die polnische Hauptstadt.

Teilnehmer der Colditzer Delegation legen diesen Kranz am Monument für die Helden des Warschauer Aufstands nieder. Quelle: Haig Latchinian

Der Aufenthalt der Colditzer Delegation wird von der Europäischen Union gefördert. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Empfang in der Deutschen Botschaft, der Besuch des polnischen Parlaments und die Besichtigung des Museums der Geschichte der polnischen Juden. In der Colditzer Partnerstadt Łowicz, etwa 80 Kilometer von Warschau entfernt, gibt Bürgermeister Krzysztof Jan Kalinski ein Essen.

Böker begründete Partnerschaft Łowicz mit

Er fühle sich als Europäer, sagt Tino Stenzel vom Verein „Ländliches Leben“. Der Mann, der zur 750-Jahrfeier seiner Heimatstadt keine Geringere als die britische Queen an die Mulde holen wollte, bezeichnet es als Wunder, dass die Colditzer nach all den Schrecklichkeiten des Zweiten Weltkrieges als Freunde empfangen würden. Ganz im Sinne der Bemühungen des unvergessenen Heinrich Böker, der mit einer Polin verheiratet war und nach der Wiedervereinigung die Partnerschaft zu Łowicz mit begründete.

Seitdem tanzten die Polen in ihren Trachten bereits beim Europafest in Colditz, gastierten die Volleyballer aus der Schlossstadt in Łowicz, sang der Männerchor „Liedertafel“ im dortigen prächtigen Dom und spielte ein Colditzer Ex-Bürgermeister sogar zehn Minuten in der Fußballmannschaft von Pelikan Łowicz gegen die ruhmreichen Olympiasieger von 1972.

Von Haig Latchinian