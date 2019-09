750-Jahrfeier schweißt Otterwisch zusammen

Kommentar von Roger Dietze

Mindestens der halbe Ort habe am Gelingen der 750-Jahrfeier mitgewirkt, war am Sonntag auf dem Höhepunkt der großen Jubiläums-Party nicht nur einmal in Otterwisch zu vernehmen. Dass so viele Menschen gemeinsam für die Umsetzung eines Zieles an einem Strang ziehen, ist eine gute Nachricht in diesen Zeiten. Denn die Einsamkeit scheint eines der am dringendsten zu lösenden Probleme des modernen Menschen zu sein.

Für viele der wütenden Gelbwesten im Nachbarland Frankreich etwa soll sie ausschlaggebend für ihre Beteiligung an den Protesten gewesen sein. Großbritannien brachte Anfang vergangenen Jahres gar eine Ministerin für Einsamkeit in Amt und Würden. Und ein regelmäßiger Pegida-Teilnehmer wird mit den Worten zitiert, dass man, wolle man sein Fernbleiben von den regelmäßigen Protesten erreichen, ihm eine Frau besorgen solle.

Frust ablassen im Rahmen von Protesten und teure Ministerposten, um der zunehmenden Vereinsamung zu begegnen – geht es vielleicht auch eine Nummer kleiner? Es geht, wie die Otterwischer in den vergangenen Tagen und die Bewohner vieler anderer Ortschaften im Landkreis Leipzig in den Jahren zuvor gezeigt haben und wie sie es ganz sicher auch in der Zukunft ein ums andere Mal noch zeigen werden: Raus aus den eigenen vier Wänden, rein in die Dorfgemeinschaftshäuser, Vereinsheime und sonstigen kommunalen Räumlichkeiten, um Dorffeste und Ortsjubiläen auf die Beine zu stellen.

Die Menschen in Deutschland im Allgemeinen und in Sachsen im Besonderen geben derzeit gemessen an den Wahlergebnissen ein Bild der Zerrissenheit ab. Das kleine Örtchen Otterwisch kann, über Jubel, Trubel und Heiterkeit hinausgehend, die ein Ortsjubiläum glücklicherweise mit sich bringt, in diesen Tagen Mutmacher dafür sein, dass man mittels gesellschaftlichen Engagements nicht nur der persönlichen Einsamkeit ein Schnippchen schlagen, sondern damit zugleich über politische Ansichten hinweg etwas Nützliches für die Allgemeinheit bewirken kann.