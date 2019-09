Grimma

Bei Erntearbeiten in Grimma ist am Mittwochnachmittag ein 85-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann geriet aus zunächst ungeklärter Ursache in das Schneidwerk einer Erntemaschine, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Das Unglück ereignete sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die Ermittler zogen einen Gutachter hinzu, um die genauen Abläufe zu klären.

Von LVZ/gap