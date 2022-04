Grimma

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Kameraden der Feuerwehr Grimma am Freitagabend auf die Autobahn 14 gerufen worden. Gegen 19.45 Uhr alarmiert, rückten die Aktiven mit drei Fahrzeugen aus. Wobei sie schon bei der Anfahrt zum Einsatzort knapp 200 Meter vor der Abfahrt Grimma in Richtung Dresden eine riesige schwarze Rauchwolke sehen konnten.

Das weckte bei den älteren Feuerwehrleuten traurigen Erinnerungen an einem Einsatz vor fast 30 Jahren, teilt Wehrsprecher Thomas Knoblich mit. Damals war ein Lkw durch die Leitplanke gebrochen und hatte auf der Gegenfahrbahn einen voll besetzten Kleinbus aufgrund des Aufpralls in Brand gesetzt. Für die Insassen war jede Hilfe zu spät gekommen.

Fahrzeugbrand wohl nach technischem Defekt

„Diesmal ist zum Glück niemand verletzt worden“, so Knoblich weiter. Allerdings endete für zwei Kurgäste, die nach einem kurzen Bummel in Leipzig auf der Rückfahrt nach Bad Lausick waren und die Autobahn in Grimma verlassen wollten, die Fahrt abrupt. Auslöser war wahrscheinlich ein technischer Defekt.

Die zwei Frauen, aus Thüringen und Bayern stammend, registrierten einen Knall und dann einen Leistungsabfall im Pkw Peugeot. Daraufhin fuhren sie auf den Standstreifen, wo das Fahrzeug sofort anfing mit brennen. Sie konnten das Auto noch verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Kaum 200 Meter vor der A-14-Abfahrt Grimma in Richtung Dresden ist ein Pkw Peugeot in Brand geraten, den die Feuerwehr Grimma löscht. Quelle: Feuerwehr Grimma

Wehr löscht Auto und Böschung

Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stand das Fahrzeug im Vollbrand. Auch ein Teil der Vegetation der angrenzenden Böschung hatte Feuer gefangen. Die Polizei, die kurz vor der Wehr eingetroffen war, sicherte den Bereich ab und sperrte die Autobahn komplett. Mit der Wassermenge der beiden Löschfahrzeuge (mehr als 4000 Liter) und unter Verwendung von Schaummittel konnten die Kameraden sowohl das Auto als auch die Böschung löschen.

Zudem betreute sofort ein Trupp die Geschädigten, die sichtlich unter Schock standen, bis diese der nachgeforderte Rettungsdienst übernahm. Nachdem der Abschleppdienst das Auto verladen hatte, konnten die Grimmaer Feuerwehrleute den Einsatz beenden.

Weiterer Einsatz zu Türöffnung

Genau drei Stunden später wurden sie aber erneut alarmiert, informiert Sprecher Knoblich noch. Diesmal wurden sie zu einer Türöffnung gerufen. Wobei sie vor Ort nicht tätig werden mussten, da der Hilfesuchende die Tür doch noch selbstständig öffnen konnte.

