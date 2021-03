Grimma

Unbekannte machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Raststätte Muldental Nord an der A14 an einem polnischen Volvo-Sattelzug mit Sattelauflieger zu schaffen. Sie schlitzten die Plane des Aufliegers auf und stahlen mehrere Autofelgen. Der Fahrer hörte nachts Geräusche, schaute nach der Ladung und stellte den Diebstahl fest. Er verständigte die Polizei. Während der Sachschaden mit etwa 2.000 Euro angegeben wurde, konnte die Höhe des Stehlschadens noch nicht beziffert werden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen.

Von kr