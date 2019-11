A14 bei Grimma: Dieb schlitzt Lkw-Plane auf

Grimma

Der polnische Fahrer (61) eines Scania-Sattelzuges hatte sein Gefährt am Mittwoch gegen 22.30 Uhr auf der Rastanlage Muldental Nord abgestellt. In der Nacht kontrollierte er gegen 2 Uhr seine Ladung. Am Donnerstagmorgen musste er feststellen, dass die Plane des Sattelanhängers beschädigt war. Ein Unbekannter hatte wahrscheinlich nachts die Gelegenheit genutzt und die Plane aufgeschlitzt. Der Dieb hatte die Schutzfolie aufgerissen und einen LED-Fernseher im Wert von 999 Euro gestohlen.

Dieb wurde in der Nacht wohl gestört

Allerdings fanden die Beamten den Fernseher später auf der übernächsten Stellfläche hinter dem Anhänger eines Autotransporters. Womöglich war der Täter gestört worden und hatte das Gerät dort abgestellt. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf etwa 2000 Euro beziffert.

Von LVZ/gap